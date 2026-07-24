ПриватБанк допускає зростання у 2026 р. бізнес-кредитування більш ніж на 60%

Кредитний портфель бізнес-клієнтів державного ПриватБанку зріс на 29,6% у січні-червні 2026 року, а за підсумками року може зрости більш ніж на 60%, повідомив член правління банку з питань корпоративного бізнесу та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.

"За шість місяців ринок зріс на 15% у кредитних портфелях, ми зросли на 29,6% (...) Цілий ряд угод великого корпоративного бізнесу ще не реалізовані у цьому зростанні, у цьому портфелі", – сказав він під час дискусії, що транслювалася на YouTube-каналі Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Бізнес-кредитування ПриватБанку у 2025 році зросло на 62% за зростання ринку приблизно на 30%.

Інвестиційні кредити та лізингове фінансування банку, переважно для малого і середнього бізнесу, у першому півріччі збільшилися майже на 39%. Кошти залучають, зокрема, на придбання агротехніки, транспорту й виробничого обладнання.

ПриватБанк щомісяця видає бізнесу від 4 млрд грн до 13,5-14 млрд грн кредитів залежно від обсягу угод із великими компаніями. На фінансування малого і середнього бізнесу зазвичай припадає 4-5 млрд грн на місяць.

За словами Заіграєва, найбільшим напрямом кредитування залишаються аграрний сектор і виробництво харчових продуктів, далі йдуть транспорт і логістика, а також промисловість, зокрема, оборонно-промисловий комплекс. Попит є також на будівництво логістичних центрів і складів, енергетичні проєкти, зокрема, системи накопичення енергії, вітрову й сонячну генерацію та системи зрошення.

"В цілому бізнес зберігає оптимізм. Ми маємо значні очікування щодо продовження високого попиту на кредитування", – зазначив член правління банку.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у бізнес-портфелі ПриватБанку становить 0,78%. Заіграєв пояснив низький рівень NPL платіжною дисципліною позичальників, наявністю ліквідності в економіці, регіональною диверсифікацією великих компаній та готовністю банків реструктуризувати борги підприємств, які постраждали від російських атак.

Щодо страхування воєнних ризиків Заіграєв повідомив, що ПриватБанк наразі працює з програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), яка покриває 50% ризику за кредитом переважно для проєктів малого і середнього бізнесу. У разі настання воєнного ризику ЄБРР і донори не вимагатимуть від позичальника повернення виплаченої за гарантією суми. Інших дієвих механізмів такого страхування він наразі не бачить.

"Якби хтось будував електростанцію, елеватор чи щось іще й хотів проєкт на $20 млн покрити страховкою, я таких прецедентів не знаю і за релевантні гроші теж не чув", – додав Заіграєв.

Як повідомлялося, у травні 2026 року ЄБРР і ПриватБанк запустили пілотний механізм Enterprise Security Enhancement (ESE) обсягом EUR6,8 млн, який дає змогу частково списувати заборгованість бізнесу, якщо придбані за кредитні кошти основні засоби були пошкоджені внаслідок бойових дій.

Механізм поширюється лише на кредити для капітальних інвестицій, не охоплює фінансування оборотного капіталу та застосовується за відсутності інших джерел компенсації.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 червня 2026 року становили 965,11 млрд грн (22,7% загального обсягу). За п’ять місяців 2026 року банк наростив загальний кредитний портфель на 16,9%, або на 27,18 млрд грн, – до 188,02 млрд грн.