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Економіка

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" перетворюється у ТОВ

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ПрАТ "Філіп Морріс Україна" перетворюється у ТОВ
Фото: Вікіпедія

Акціонери ПрАТ "Філіп Морріс Україна" на зборах 21 липня ухвалили рішення про його перетворення у ТОВ, йдеться у повідомленні компанії в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Компанія розпочала процедуру перетворення ПрАТ "Філіп Морріс Україна" на товариство з обмеженою відповідальністю. Це рішення пов’язане з удосконаленням системи корпоративного управління та спрощенням корпоративних процедур", – прокоментувала агентству "Інтерфакс-Україна" юридична директорка "Філіп Морріс Україна" Анжеліка Гуджен.

Вона пояснила, що у 2024-2025 роках в Україні було суттєво оновлено корпоративне законодавство, яке запровадило нові вимоги до діяльності акціонерних товариств. Ці вимоги однаково застосовуються як до компаній, що планують розміщення акцій на фондових біржах, так і до приватних акціонерних товариств, які не є учасниками фондового ринку. Оскільки ПрАТ "Філіп Морріс Україна" не здійснює і не планує публічного розміщення акцій, перехід до організаційно-правової форми ТОВ є найбільш ефективним рішенням для оптимізації корпоративного управління, зазначила Гуджен.

"При цьому йдеться виключно про зміну організаційно-правової форми. Компанія продовжує працювати у звичному режимі, а всі права та обов’язки автоматично переходять до правонаступника відповідно до законодавства. Для працівників, клієнтів, партнерів і контрагентів жодних практичних змін немає", – наголосила юридична директорка.

Вона додала, що код ЄДРПОУ, місцезнаходження та назва компанії залишаються незмінними, чинні договори продовжують діяти, а запис у Єдиному державному реєстрі про перебування компанії "в стані припинення" означає виключно початок юридичної процедури перетворення, а не припинення діяльності компанії.

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року та є одним з найбільших платників податків. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн, і створила 250 робочих місць.

Наприкінці січня 2026 року внаслідок нічного ракетного удару було пошкоджено частину харківської фабрики компанії, робота якої була призупинена з 24 лютого 2022 року. Компанія попередньо оцінює збитки в $16 млн. А у ніч на 8 липня через російські обстріли компанія втратила склад готової продукції у Києві.

Згідно з річним звітом, ПрАТ "Філіп Морріс Україна" у 2025 році скоротило виторг на 19,9% – до 17 млрд 306,85 млн грн, але отримало чистий прибуток 660,71 млн грн проти чистого збитку 1 млрд 197,35 млн грн рік тому.

#реорганізація #філіп_морріс
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