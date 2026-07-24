"Київстар" та Мінекономіки підписали меморандум про підтримку МСБ і цифровізацію взаємодії бізнесу з державою

"Київстар", найбільший оператор зв’язку в Україні, та Міністерство економіки та довкілля України підписали меморандум про співпрацю, який передбачає підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу, обмін експертизою, а також реалізацію ініціатив у сфері розвитку цифрових сервісів, використання відкритих даних та інформаційних технологій.

Згідно з оприлюдненим у п’ятницю релізом, меморандум укладено на два роки з можливістю його продовження.

У межах співпраці сторони також планують реалізовувати спільні освітні, консультаційні та аналітичні проєкти для підтримки підприємництва.

Передбачається, що першим спільним проєктом стане інтеграція опитування державної платформи "Пульс" до "Київстар Бізнес Хаб". Очікується, що це дасть змогу залучити більше підприємців до надання зворотного зв’язку та допоможе державі виявляти виклики, з якими стикається бізнес.

У "Київстарі" очікують, що розміщення опитування на платформі компанії розширить участь бізнесу в діалозі з державою та сприятиме виробленню рішень для розвитку економіки.

"Такі спільні ініціативи з приватним сектором пришвидшують цифровізацію взаємодії бізнесу й держави та формують прозоріше й зручніше середовище для ведення бізнесу в Україні", - наведено в релізі слова заступника міністра економіки та довкілля України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександра Циборта.

Раніше в межах Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську (Польща) "Київстар" спільно з Мінекономіки та телекомхолдингом VEON, який є найбільшим акціонером мобільного оператора, підписували меморандум про взаєморозуміння щодо наміру створити в Україні AI Data Center – суверенний дата-центр штучного інтелекту.

"Київстар" у першому кварталі 2026 року збільшив консолідований прибуток EBITDA на 28,5% – до 7,5 млрд грн, його виручка у цей період зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.

Група "Київстар" у 2025 році збільшила прибуток EBITDA на 30% – до 27 млрд грн за зростання виручки на 30,3% – до 48,2 млрд грн, у тому числі у четвертому кварталі минулого року EBITDA збільшилася на 23,1% – до 7,2 млрд грн за зростання виручки на 30,1% – до 13,5 млрд грн.