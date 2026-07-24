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Економіка

У наглядовій раді Сенс Банку припинено повноваження двох представників держави

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У наглядовій раді Сенс Банку припинено повноваження двох представників держави

У Сенс Банку з 23 липня 2026 року після завершення трирічного строку припинено повноваження заступника голови наглядової ради Андрія Свистуна та її члена Владислава Власюка, які представляли державу.

Згідно з повідомленням банку у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), останнім днем їхніх повноважень було 22 липня. Свистун і Власюк набули повноважень 23 липня 2023 року відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На момент припинення їхніх повноважень інших представників держави до наглядової ради замість них не призначено.

Власюк наразі є радником – уповноваженим президента України з питань санкційної політики.

Як повідомлялося, першу після націоналізації Сенс Банку наглядову раду сформували в липні 2023 року. Свистун і Власюк увійшли до неї як представники держави. Після припинення їхніх повноважень Віталій Зінніков залишився єдиним представником держави в наглядраді банку.

За даними Нацбанку, Сенс Банк на 1 червня 2026 року із загальними активами 158,61 млрд грн посідав 9-те місце серед 58 платоспроможних банків України.

#сенс_банк #наглядова_рада
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