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Економіка

ЄБРР надасть Elementum Energy до EUR70 млн на дві нові ВЕС в Україні загальною потужністю 258 МВт

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ЄБРР надасть Elementum Energy до EUR70 млн на дві нові ВЕС в Україні загальною потужністю 258 МВт

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надання британській Elementum Energy, дочірній компанії американської VR Capital Group, до EUR60 млн та до EUR10 млн кредиту на будівництво двох вітроелектростанцій (ВЕС) на Півдні та Заході України загальною потужністю 258 МВт, загальна вартість проєкту становить EUR401 млн.

"Фінансування ЄБРР стане частиною кредитного пакету на суму до EUR250 млн, який буде надано спільно з IFC та іншими співкредиторами. Кошти кредитного пакету будуть використані для фінансування будівництва та експлуатації двох вітропарків потужністю 58 МВт та 200 МВт", – повідомив банк на своєму сайті.

Очікується, що ВЕС вироблятимуть близько 730 ГВт*год електроенергії на рік і скоротять викиди CO2 приблизно на 469 тис. тонн на рік.

З метою будівництва та експлуатації двох вказаних ВЕС в Україні зареєстровані проєктні компанії ТОВ "Дністровська вітроелектростанція" та ТОВ "Віндпарк Вест-Р".

ВЕС потужністю 58 МВт буде розташована в південній частині України (Південна ВЕС), а вітроелектростанція потужністю 200 МВт, разом із супутньою інфраструктурою повітряної лінії електропередачі 110 кВ, що з’єднується з існуючою підстанцією 330/110/10 кВ, розташовуватиметься в західній частині України (Західна ВЕС).

Elementum Energy є одним із найбільших міжнародних інвесторів у відновлювану енергетику в Україні, який експлуатує диверсифікований портфель об’єктів ВДЕ загальною потужністю 636 МВт (28 сонячних електростанцій потужністю 536 МВт та вітроелектростанція потужністю 100 МВт).

#єбрр #elementum_energy #вес
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