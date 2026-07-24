Зміни в програмі "Енергодім" допоможуть ОСББ завершити комплексну тепломодернізацію, розпочату до 24 лютого 2022р

Наглядова рада Фонду енергоефективності ухвалила рішення, яке дозволить ОСББ, які долучилися до програми "Енергодім" ще до початку повномасштабного вторгнення, завершити розпочаті проєкти комплексної термомодернізації, повідомляється на сайті Фонду.

Відтепер ОСББ, які подали заявку на участь у Програмі "Енергодім" до 24 лютого 2022 року та реалізують пакет заходів "Б", можуть завершити проєкт після виконання одного або двох обов’язкових заходів: утеплення зовнішніх стін та/або даху. Інші заходи пакета "Б" для цієї категорії учасників не є обов’язковими.

Пакет "Б" (комплексний) включає всі заходи пакету "А" (передусім модернізацію інженерних систем будинку), якщо вони не були впроваджені раніше, а також теплоізоляцію будівельних конструкцій: стін, даху, горища, підвалу.

Ухвалені зміни покликані підтримати ОСББ, реалізація проєктів яких була ускладнена або призупинена внаслідок повномасштабної війни, та створити умови для успішного завершення комплексної енергомодернізації цих багатоквартирних будинків.

Рішення набуло чинності 23 липня 2026 року.

Як повідомляється на сайті Фонду енергоефективності, з 22 квітня 2026 року тимчасово призупинений прийом нових заявок за програмою "Енергодім" та "ВідновиДІМ" з технічної причини, адаптації програм до вимог Ukraine Facility. Також тимчасово, з 4 квітня, через обмеженість ресурсів призупинено прийом нових заявок за програмою "ГрінДІМ".