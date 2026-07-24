Мережа АЗК Parallel у 2025р збільшила чистий прибуток в 7 разів

Чистий прибуток ТОВ "Параллель-М ЛТД", оператора мережі АЗК Parallel, за підсумками 2025 року збільшився більш ніж у сім разів – до 166 млн грн, дохід зріс на 28% – до 11 млрд грн, повідомила компанія.

Як вона зазначила у своєму релізі, наданому Енергореформі, такі результати незалежного аудиту відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), здійсненого компанією "Кроу Ерфольг Україна", що входить до міжнародної мережі Crowe Global.

Parallel акцентувала, що за результатами перевірки аудитори надали безумовно-позитивний (немодифікований) аудиторський висновок, що підтверджує достовірність фінансової звітності компанії.

Згідно зі звітом, компанія демонструє стале зростання показника EBITDA, позитивний операційний грошовий потік та комфортний рівень боргового навантаження, додала Parallel. При цьому вона зауважила, що співвідношення чистого боргу до EBITDA відповідає рівню, який підтверджує фінансову стійкість компанії, її високу платоспроможність та здатність залучати банківське фінансування для реалізації інвестиційних проєктів і подальшого розвитку мережі.

"Підтвердження фінансової звітності міжнародними аудиторами без жодних зауважень є важливим сигналом для наших банків, інвесторів і партнерів. Це підтверджує прозорість бізнесу, високу якість корпоративного управління та ефективність обраної стратегії розвитку. Ми й надалі інвестуватимемо у розширення мережі, розвиток клієнтських сервісів та зміцнення позицій Parallel на українському ринку", – прокоментував власник та генеральний директор "Параллель-М ЛТД" Олександр Дубінін.

Зазначається також, що "Параллель-М ЛТД", яка проводить аудит фінансової звітності за міжнародними стандартами з 2020 року, відповідно до практики корпоративного управління та принципу ротації незалежних аудиторів, у 2025 році змінила аудиторського партнера. Попередні аудити здійснювало ТОВ "ДЖІ ПІ ЕЙ", що входить до міжнародної мережі JPA International.

Як повідомлялося на початку липня, мережа АЗК Parallel удвічі збільшила кредитний ліміт в АБ "Південний" – з 200 млн грн до 400 млн грн, які планує інвестувати в розвиток паливної інфраструктури.

Нещодавно Parallel представила оновлений мобільний застосунок з функцією авансового продажу пального, що, за її розрахунками, разом з іншими опціями скорочує час на відвідання станцій приблизно на третину.

До війни мережа під ТМ Parallel нараховувала 132 автозаправні станції. Внаслідок повномасштабного вторгнення "Паралель" втратила або зупинила роботу значної частини об'єктів. Зараз мережа управляє приблизно 100 АЗК.

За словами власника мережі Олександра Дубініна, Parallel у 2026 році планує збільшити свій паливний бізнес на 350 автозаправок і ввійти до п'ятірки найбільших торговців світлими нафтопродуктами в Україні. Parallel планує у 2026 році вкласти у розвиток мережі приблизно до 2 млрд грн інвестицій, якщо дозволять час та умови ринку. До цього, починаючи з 2022 року, в реконструкцію та розвиток мережі було інвестовано приблизно 350 млн грн.

Дубінін в інтерв'ю Forbes Україна зазначив, що зведення нових станцій з нуля в умовах воєнного часу неможливе через тривалі паперові процедури, отримання дозволів і виділення земель, тому компанія розглядає купівлю регіональних мереж.

Parallel входить до 10 найбільших українських імпортерів пального.