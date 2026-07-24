"Астарта" в II кв.-2026 збільшила реалізацію ключової продукції на 34,3%, виторг – на 16,9%

Агропромисловий холдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в Україні, в квітні-червні 2026 року збільшив обсяги реалізації продукції порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 34,3% – до 266,64 тис. тонн, йдеться в оприлюднених холдингом на Варшавській фондовій біржі даних.
Згідно з ними, через зниження цін на цукор та молоко зростання виторгу було меншим – на 16,9%: сумарно компанія реалізувала в другому кварталі цього року основної продукції на 4,58 млрд грн проти 3,91 млрд грн у другому кварталі 2025 року.
Зокрема, реалізація цукру збільшилася у другому кварталі цього року в натуральному виразі на 28% – до 92,60 тис. тонн, тоді як середня ціна його продажу знизилася на 14,3% – до 20,77 тис. грн/тонна.
Обсяги продажу "Астартою" пшениці та кукурудзи в звітному періоді склали відповідно 62,03 тис. тонн та 3,18 тис. тонн за середньої ціни відповідно 9,90 тис. грн/тонна та 27,45 тис. грн/тонна, тоді як торік у другому кварталі компанія цю продукцію не продавала.
Реалізація кукурудзи, навпаки, скоротилася на 19,1% – до 32,39 тис. тонн, а ціна піднілася лише на 3,9% – до 10,02 тис. грн/тонна.
Реалізація соєвої олії у другому кварталі 2026 року скоротилася на 27,8% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 8,48 тис. тонн за подорожчання цієї продукції на 13,9% – до 52,28 тис. грн/тонна. Продажі соєвого шроту також скоротилися на 15,8% – до 37,11 тис. тонн за зростання ціни на 23,1% – до 18,76 тис. грн/тонна.
Реалізація агрохолдингом молока в квітні-червні 2026 збільшилася на 2,6% – до 30,84 тис. тонн, але ціна на цю продукцію знизилася на 14,8% – до 15,79 тис. грн/тонна.
З урахуванням цих показників в цілому за півріччя "Астарта" збільшила обсяги реалізації основної порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 32,3% – до 656,28 тис. тонн. Через зниження цін на цукор та молоко зростання виторгу також було меншим – на 20,2%: сумарно компанія реалізувала основної продукції на 10,95 млрд грн проти 9,11 млрд грн у першому півріччі 2025 року.
Продаж та середні ціни реалізації ключової продукції "Астарти" в ІI кв.-2026
|Продукт
|2Q25, тонн
|2Q26, тонн
|Змін., %
|2Q25, грн/т
|2Q26, грн/т
|Змін., %
|2Q25, млн грн
|2Q26, млн грн
|Змін., %
|Цукор
|72 529
|92 601
|27,7%
|24 241
|20 766
|-14,3%
|1758,2
|1923,0
|9,4
|Пшениця
|10
|62 032
|7 533
|9 903
|31,5%
|0,1
|614,3
|Кукурудза
|40 057
|32 393
|-19,1%
|9 652
|10 024
|3,9%
|386,6
|324,7
|-16,0
|Соняшник
|-
|3 181
|n/m
|-
|27 446
|n/m
|87,3
|Ріпак
|-
|-
|-
|-
|Соєва олія
|11 744
|8 475
|-27,8%
|45 905
|52 283
|13,9%
|539,1
|443,1
|-17,8
|Соєвий шрот
|44 093
|37 111
|-15,8%
|15 231
|18 755
|23,1%
|671,6
|696,0
|3,6
|Молоко
|30 060
|30 844
|2,6%
|18 528
|15 788
|-14,8%
|557,0
|487,0
|-12,6
|Разом
|198 493
|266 637
|34,3
|3912,5
|4575,3
|16,9
Дані: "Астарта"
Продаж та середні ціни реалізації ключової продукції "Астарти" в І пів.-2026
|Продукт
|1H25, тонн
|1H26, тонн
|Змін., %
|1H25, грн/т
|1H26, грн/т
|Змін., %
|1H25, млн грн
|1H26, млн грн
|Змін., %
|Цукор
|149 425
|177 309
|18,7%
|23 503
|19 820
|-15,7%
|3511,9
|3514,3
|0,1
|Пшениця
|6 648
|82 371
|1139,0%
|8 822
|9 847
|11,6%
|58,6
|811,1
|1283,0
|Кукурудза
|151 480
|197 240
|30,2%
|9 722
|10 401
|7,0%
|1472,7
|2051,5
|39,3
|Соняшник
|15 965
|31 207
|95,5%
|28 697
|31 046
|8,2%
|458,1
|968,9
|111,5
|Ріпак
|-
|2 906
|-
|22 347
|64,9
|Соєва олія
|23 720
|20 861
|-12,1%
|44 681
|51 576
|15,4%
|1059,8
|1075,9
|1,5
|Соєвий шрот
|87 766
|81 657
|-7,0%
|15 651
|17 799
|13,7%
|1373,6
|1453,4
|5,8
|Молоко
|60 949
|62 724
|2,9%
|19 284
|16 122
|-16,4%
|1175,3
|1011,2
|-14,0
|Разом
|495 953
|656 275
|32,3
|9110,2
|10951,2
|20,2
Дані: "Астарта"