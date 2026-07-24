Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

"Астарта" в II кв.-2026 збільшила реалізацію ключової продукції на 34,3%, виторг – на 16,9%

4 хв читати
Додати як джерело
"Астарта" в II кв.-2026 збільшила реалізацію ключової продукції на 34,3%, виторг – на 16,9%

Агропромисловий холдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в Україні, в квітні-червні 2026 року збільшив обсяги реалізації продукції порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 34,3% – до 266,64 тис. тонн, йдеться в оприлюднених холдингом на Варшавській фондовій біржі даних.

Згідно з ними, через зниження цін на цукор та молоко зростання виторгу було меншим – на 16,9%: сумарно компанія реалізувала в другому кварталі цього року основної продукції на 4,58 млрд грн проти 3,91 млрд грн у другому кварталі 2025 року.

Зокрема, реалізація цукру збільшилася у другому кварталі цього року в натуральному виразі на 28% – до 92,60 тис. тонн, тоді як середня ціна його продажу знизилася на 14,3% – до 20,77 тис. грн/тонна.

Обсяги продажу "Астартою" пшениці та кукурудзи в звітному періоді склали відповідно 62,03 тис. тонн та 3,18 тис. тонн за середньої ціни відповідно 9,90 тис. грн/тонна та 27,45 тис. грн/тонна, тоді як торік у другому кварталі компанія цю продукцію не продавала.

Реалізація кукурудзи, навпаки, скоротилася на 19,1% – до 32,39 тис. тонн, а ціна піднілася лише на 3,9% – до 10,02 тис. грн/тонна.

Реалізація соєвої олії у другому кварталі 2026 року скоротилася на 27,8% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 8,48 тис. тонн за подорожчання цієї продукції на 13,9% – до 52,28 тис. грн/тонна. Продажі соєвого шроту також скоротилися на 15,8% – до 37,11 тис. тонн за зростання ціни на 23,1% – до 18,76 тис. грн/тонна.

Реалізація агрохолдингом молока в квітні-червні 2026 збільшилася на 2,6% – до 30,84 тис. тонн, але ціна на цю продукцію знизилася на 14,8% – до 15,79 тис. грн/тонна.

З урахуванням цих показників в цілому за півріччя "Астарта" збільшила обсяги реалізації основної порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 32,3% – до 656,28 тис. тонн. Через зниження цін на цукор та молоко зростання виторгу також було меншим – на 20,2%: сумарно компанія реалізувала основної продукції на 10,95 млрд грн проти 9,11 млрд грн у першому півріччі 2025 року.

Продаж та середні ціни реалізації ключової продукції "Астарти" в ІI кв.-2026

Продукт 2Q25, тонн 2Q26, тонн Змін., % 2Q25, грн/т 2Q26, грн/т Змін., % 2Q25, млн грн 2Q26, млн грн Змін., %
Цукор 72 529 92 601 27,7% 24 241 20 766 -14,3% 1758,2 1923,0 9,4
Пшениця 10 62 032   7 533 9 903 31,5% 0,1 614,3  
Кукурудза 40 057 32 393 -19,1% 9 652 10 024 3,9% 386,6 324,7 -16,0
Соняшник - 3 181 n/m - 27 446 n/m   87,3  
Ріпак - -   - -        
Соєва олія 11 744 8 475 -27,8% 45 905 52 283 13,9% 539,1 443,1 -17,8
Соєвий шрот 44 093 37 111 -15,8% 15 231 18 755 23,1% 671,6 696,0 3,6
Молоко 30 060 30 844 2,6% 18 528 15 788 -14,8% 557,0 487,0 -12,6
Разом 198 493 266 637 34,3       3912,5 4575,3 16,9

Дані: "Астарта"

Продаж та середні ціни реалізації ключової продукції "Астарти" в І пів.-2026

Продукт 1H25, тонн 1H26, тонн Змін., % 1H25, грн/т 1H26, грн/т Змін., % 1H25, млн грн 1H26, млн грн Змін., %
Цукор 149 425 177 309 18,7% 23 503 19 820 -15,7% 3511,9 3514,3 0,1
Пшениця 6 648 82 371 1139,0% 8 822 9 847 11,6% 58,6 811,1 1283,0
Кукурудза 151 480 197 240 30,2% 9 722 10 401 7,0% 1472,7 2051,5 39,3
Соняшник 15 965 31 207 95,5% 28 697 31 046 8,2% 458,1 968,9 111,5
Ріпак - 2 906   - 22 347     64,9  
Соєва олія 23 720 20 861 -12,1% 44 681 51 576 15,4% 1059,8 1075,9 1,5
Соєвий шрот 87 766 81 657 -7,0% 15 651 17 799 13,7% 1373,6 1453,4 5,8
Молоко 60 949 62 724 2,9% 19 284 16 122 -16,4% 1175,3 1011,2 -14,0
Разом 495 953 656 275 32,3       9110,2 10951,2 20,2

Дані: "Астарта"

#виторг #астарта
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ЄС призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту ще на рік, санкції запроваджені до суден та у нафтопереробному секторі

ЄС призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту ще на рік, санкції запроваджені до суден та у нафтопереробному секторі

Європейський союз призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту до 15 липня 2027 року. Санкції також запроваджені в нафтопереро…

Читати
ЄС запроваджує санкції до нафтотрейдерів та суб'єктів, які сприяють діяльності "тіньового флоту" РФ

ЄС запроваджує санкції до нафтотрейдерів та суб'єктів, які сприяють діяльності "тіньового флоту" РФ

Європейський союз запроваджує санкції по відношенню до нафтотрейдерів та суб’єктів, які сприяють діяльності так званого "тіньового флоту" Росії, та н…

Читати
Співпраця з Азербайджаном у постачанні газу та посиленні енергобезпеки Європи розширюватиметься – посол

Співпраця з Азербайджаном у постачанні газу та посиленні енергобезпеки Європи розширюватиметься – посол

Надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв очікує відкриття нових можливостей для поглиблення енергетичної співпраці між краї…

Читати