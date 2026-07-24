"Астарта" в II кв.-2026 збільшила реалізацію ключової продукції на 34,3%, виторг – на 16,9%

Агропромисловий холдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в Україні, в квітні-червні 2026 року збільшив обсяги реалізації продукції порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 34,3% – до 266,64 тис. тонн, йдеться в оприлюднених холдингом на Варшавській фондовій біржі даних.

Згідно з ними, через зниження цін на цукор та молоко зростання виторгу було меншим – на 16,9%: сумарно компанія реалізувала в другому кварталі цього року основної продукції на 4,58 млрд грн проти 3,91 млрд грн у другому кварталі 2025 року.

Зокрема, реалізація цукру збільшилася у другому кварталі цього року в натуральному виразі на 28% – до 92,60 тис. тонн, тоді як середня ціна його продажу знизилася на 14,3% – до 20,77 тис. грн/тонна.

Обсяги продажу "Астартою" пшениці та кукурудзи в звітному періоді склали відповідно 62,03 тис. тонн та 3,18 тис. тонн за середньої ціни відповідно 9,90 тис. грн/тонна та 27,45 тис. грн/тонна, тоді як торік у другому кварталі компанія цю продукцію не продавала.

Реалізація кукурудзи, навпаки, скоротилася на 19,1% – до 32,39 тис. тонн, а ціна піднілася лише на 3,9% – до 10,02 тис. грн/тонна.

Реалізація соєвої олії у другому кварталі 2026 року скоротилася на 27,8% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 8,48 тис. тонн за подорожчання цієї продукції на 13,9% – до 52,28 тис. грн/тонна. Продажі соєвого шроту також скоротилися на 15,8% – до 37,11 тис. тонн за зростання ціни на 23,1% – до 18,76 тис. грн/тонна.

Реалізація агрохолдингом молока в квітні-червні 2026 збільшилася на 2,6% – до 30,84 тис. тонн, але ціна на цю продукцію знизилася на 14,8% – до 15,79 тис. грн/тонна.

З урахуванням цих показників в цілому за півріччя "Астарта" збільшила обсяги реалізації основної порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 32,3% – до 656,28 тис. тонн. Через зниження цін на цукор та молоко зростання виторгу також було меншим – на 20,2%: сумарно компанія реалізувала основної продукції на 10,95 млрд грн проти 9,11 млрд грн у першому півріччі 2025 року.

Продаж та середні ціни реалізації ключової продукції "Астарти" в ІI кв.-2026

Продукт 2Q25, тонн 2Q26, тонн Змін., % 2Q25, грн/т 2Q26, грн/т Змін., % 2Q25, млн грн 2Q26, млн грн Змін., % Цукор 72 529 92 601 27,7% 24 241 20 766 -14,3% 1758,2 1923,0 9,4 Пшениця 10 62 032 7 533 9 903 31,5% 0,1 614,3 Кукурудза 40 057 32 393 -19,1% 9 652 10 024 3,9% 386,6 324,7 -16,0 Соняшник - 3 181 n/m - 27 446 n/m 87,3 Ріпак - - - - Соєва олія 11 744 8 475 -27,8% 45 905 52 283 13,9% 539,1 443,1 -17,8 Соєвий шрот 44 093 37 111 -15,8% 15 231 18 755 23,1% 671,6 696,0 3,6 Молоко 30 060 30 844 2,6% 18 528 15 788 -14,8% 557,0 487,0 -12,6 Разом 198 493 266 637 34,3 3912,5 4575,3 16,9

Дані: "Астарта"

Продаж та середні ціни реалізації ключової продукції "Астарти" в І пів.-2026

Продукт 1H25, тонн 1H26, тонн Змін., % 1H25, грн/т 1H26, грн/т Змін., % 1H25, млн грн 1H26, млн грн Змін., % Цукор 149 425 177 309 18,7% 23 503 19 820 -15,7% 3511,9 3514,3 0,1 Пшениця 6 648 82 371 1139,0% 8 822 9 847 11,6% 58,6 811,1 1283,0 Кукурудза 151 480 197 240 30,2% 9 722 10 401 7,0% 1472,7 2051,5 39,3 Соняшник 15 965 31 207 95,5% 28 697 31 046 8,2% 458,1 968,9 111,5 Ріпак - 2 906 - 22 347 64,9 Соєва олія 23 720 20 861 -12,1% 44 681 51 576 15,4% 1059,8 1075,9 1,5 Соєвий шрот 87 766 81 657 -7,0% 15 651 17 799 13,7% 1373,6 1453,4 5,8 Молоко 60 949 62 724 2,9% 19 284 16 122 -16,4% 1175,3 1011,2 -14,0 Разом 495 953 656 275 32,3 9110,2 10951,2 20,2

Дані: "Астарта"