Мажоритарії Харківської бісквітної фабрики розпочали squeeze-out

Акціонери ПрАТ "Харківська бісквітна фабрика", які спільно володіють 98,4208% його акцій, уклали договір про спільні дії та повідомили про намір реалізувати процедуру примусового викупу акцій у міноритарних акціонерів (squeeze-out).

Договір про спільні дії було укладено 20 липня, повідомили мажоритарії у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР),

До складу цих власників "Харківської бісквітної фабрики" увійшли її директорка Алла Коваленко (1,8279%) та Оксана Коваленко (0,9087%), підконтрольне їм та очолюване Аллою Коваленко ПрАТ "Слобода" (91,8271%), а також Станіслав Коваленко (0,4217%) та АТ "ЗНВКІФ "Самум Груп" (3,4354%) Ельнура Мехтієва.

У повідомлені зазначається, що найвища ціна придбання акцій фабрики протягом останніх 12 місяців становила 300 грн за одну просту акцію, що з урахуванням 2 млн 186,85 тис. простих та 124 тис. привілейованих акцій відповідає капіталізації компанії близько 693,3 млн грн.

В той же час ціна обов'язкового продажу акцій буде визначена вже після подання повідомлення про squeeze-out, зазначається в документі.

Згідно даних сервісу YouControl, "Харківська бісквітна фабрика" у 2025 році збільшило виручку на 10,5% – до 2 млрд 762,22 млн грн, тоді як її чистий прибуток скоротився на 14,8% – до 169,31 млн грн.

Харківська бісквітна фабрика спеціалізується на випуску борошняних кондитерських виробів. Підприємство входить до корпорації "Бісквіт-Шоколад", заснованої у 2004 році і є великим гравцем на ринку, у складі якої також ПрАТ "Кондитерська фабрика "Харківчанка". Крім того у сфері управління корпорації ПрАТ "Первухінський цукровий завод", ТОВ "Красноградський млин". Згідно з інформацією на сайті, кількість співробітників становить близько 2,5 тис., є мережа фірмових магазинів та логістичний комплекс.

"Бісквіт-Шоколад" поєднує низку підприємств, які забезпечують усі основні технологічні етапи виробництва – від заготівлі сировини до випуску готових виробів. Випускає продукцію під брендами Georges (коробкові цукерки та печиво), Old collection (шоколад), "Фірмовий" (бісквіти та рулети), "Забодайка" (бісквіти, рулети, вафлі), Milk Tony та Luky Tony (цукерки).

Продукція корпорації реалізується у всіх регіонах України, а також у країнах СНД, Західної Європи, Близького Сходу, Америці та Китаї.