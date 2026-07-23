ЄС призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту ще на рік, санкції запроваджені до суден та у нафтопереробному секторі

Європейський союз призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту до 15 липня 2027 року. Санкції також запроваджені в нафтопереробній сфері та щодо тіньового флоту.

Про відповідне рішення, яке міститься у 21-ому пакеті санкцій для Росії, у четвер повідомляє Рада ЄС.

"Щодо енергетики, сьогоднішній пакет призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту до 15 липня 2027 року. Це має забезпечити стримування прибутків Росії від продажу нафти, незважаючи на виняткову ринкову ситуацію, спричинену закриттям Ормузької протоки", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, сьогоднішня угода передбачає проміжний перегляд призупинення, щоб гарантувати, що механізм залишається необхідним та пропорційним.

Крім того, ЄС також продовжує боротися з тіньовим флотом, розширюючи сферу дії чинних правил, також поширюючи їх на судна, що підтримують тіньовий флот, надаючи бункерування та інші послуги, та додаючи до списку ще 41 судно на додаток до 632 вже санкційних. "Ці заходи спрямовані на танкери, що не входять до ЄС, але є частиною тіньового флоту в обхід механізму обмеження цін на нафту, підтримують енергетичний сектор Росії іншими способами або перевозять військову техніку для Росії чи крадене українське зерно. ЄС вносить до списку 8 організацій та 1 особу, які діють в екосистемі тіньового флоту, включаючи компанії, що працюють від імені російських нафтових гігантів, та, вперше, крюїнгове агентство, яке надає підтримку тіньовому флоту", – деталізується в повідомленні.

Також, у нафтовому секторі, зокрема щодо нафтопереробних заводів, ЄС вносить до санкції 18 організацій та 1 фізичну особу, включаючи 3 нафтопереробні заводи в Росії, великий білоруський нафтопереробний завод, а також компанію, створену для продажу білоруських нафтопродуктів у Росії.

Крім того, пакет документів створює можливість заборонити операції з переліченими нафтопереробними заводами в Росії та третіх країнах, які переробляють або рафінують російську сиру нафту та нафтопродукти. "У цьому контексті ЄС запроваджує заборону на операції, яка набуде чинності через шість місяців, щодо грузинського нафтопереробного заводу, який торгує та переробляє російську нафту в Кулеві. Крім того, ЄС додав п'ятьох нафтотрейдерів до списку організацій, на які поширюється заборона на операції, за порушення заборони на купівлю російської сирої нафти та нафтопродуктів", – сказано в пресрелізі.

Щодо продовження тиску на критичну інфраструктуру Росії, Рада ЄС внесла до санкційного списку ключового транскордонного постачальника енергії та відому фігуру Російської залізниці, а також поширила заборону на операції на два російські порти та чотири російські аеропорти.

"Сьогоднішній пакет запроваджує зобов'язання щодо повідомлення про продаж танкерів для перевезення ЗПГ та можливість запровадити нові обмеження на продаж танкерів для перевезення ЗПГ російським громадянам та компаніям, а також запроваджує інші договірні зобов'язання для зменшення ризику перепродажу до Росії або для використання в Росії", – зазначається в повідомленні.