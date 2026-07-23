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Економіка

ЄС запроваджує санкції до нафтотрейдерів та суб'єктів, які сприяють діяльності "тіньового флоту" РФ

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ЄС запроваджує санкції до нафтотрейдерів та суб'єктів, які сприяють діяльності "тіньового флоту" РФ

Європейський союз запроваджує санкції по відношенню до нафтотрейдерів та суб’єктів, які сприяють діяльності так званого "тіньового флоту" Росії, та нафтотрейдерів.

Про це у четвер в Брюсселі на брифінгу журналістам повідомив європейський чиновник, розповідаючи про зміст 21-го пакету санкцій.

"Нафта все ще є ключовим джерелом російських доходів, але спосіб, яким Росія генерує ці доходи, змінюється. Росія адаптує свої експортні мережі, особливо після минулорічних санкцій ЄС та наших партнерів щодо кількох нафтових компаній. Одним із наслідків цієї адаптації є поява нових компаній, які тепер фактично займають центральне місце в експортній мережі, і вони не обов’язково базуються всі в Росії. Ці нафтотрейдери додані до нашого санкційного списку, як і кілька інших суб’єктів, що сприяють діяльності російського "тіньового флоту", – розповів він.

За словами співрозмовника журналістів, з кожним пакетом санкцій ЄС намагається визначити нові категорії посередників операцій "тіньового флоту". "У цьому пакеті ви також вперше визначите крюїнгову компанію (крюїнгова компанія є організацією, яка виступає посередником між власниками суден і моряками – ІФ-У) у списку", – деталізував чиновник.

Крім того, запроваджено подальші санкції проти кількох нафтопереробних заводів у Росії. "Я вважаю, що цей захід наразі є особливо важливим, оскільки Росія, звичайно, прагнутиме відремонтувати та оновити значну частину своєї інфраструктури, інфраструктури нафтопереробних заводів, яка нещодавно була пошкоджена. Саме наслідки заморожування активів та заборони, які ми запроваджуємо, мають зірвати ці зусилля", – пояснив чиновник.

Крім того, на тлі дефіциту нафти в Росії та її імпорту нафти з нафтопереробних заводів у третіх країнах до санкційного пакету включено нафтопереробний завод, який "займається таким зворотним імпортом у Білорусі".

#санкції_єс #нафтотрейдери
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