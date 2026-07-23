ЄС запровадив санкції щодо 33 росбанків із забороною на SWIFT

Європейський союз запровадив санкції щодо тридцяти трьох російських банків з повною забороною на систему SWIFT. Загальна кількість банків становить половину банківського сектору Росії, включаючи так звані системні банки.

Про це у четвер в Брюсселі на брифінгу повідомили чиновники Європейської комісії, розповідаючи про зміст ухвалених санкцій 21-го пакету.

"У нас 33 російські банки частково під забороною на транзакції. Але важливо, що заборона на транзакції також включає де-SWIFT. І це справді боляче, тому що це означає, що транзакції та обмін повідомленнями по всьому світу через систему SWIFT більше не будуть можливими для цих банків. Зараз ми зосереджуємося на тих великих регіональних банках, або на тих, які переймають на себе інші банки, які вже під забороною на транзакції", – повідомив він зміст нових санкцій.

Також до санкційного списку потрапили банки третіх країн, які сприяють обходу санкцій ЄС. "Цього разу у нас є три банки, які забороняють обхід, один з яких – у Монголії, дві дочірні компанії російських банків в Індії – Сбербанку та BTB та китайський банк, який вперто досі використовує російські системи, включаючи систему MIR, яка є системою Visa або кредитних карток, що й у Росії", – деталізував співрозмовник журналістів.

Разом з цим, за результатами обговорення з банками, які раніше були внесені до списку, було ухвалено рішення про їх виключення, зокрема, мова йде про банки в третіх країнах. "Наприклад, нам вдалося зняти санкції з Yelo Bank в Азербайджані, тому що вони відключилися від усіх російських систем і запровадили інші надійні заходи обходу", – пояснив європейський чиновник.

Відповідаючи на запитання журналістів, він повідомив, що Газпром та Райффайзен не внесені до поточного списку. "Газпром банк не входить до списку, не підпадає під заборону на транзакції – все ще триває певна законна торгівля, тому ми не можемо перекрити всі канали", – додав співрозмовник журналістів.

Інший європейський чиновник констатував, що таким чином, під "повним санкційним блокуванням" з боку Європейського союзу знаходяться 94 російських банків. "Зазвичай це або банки, які раніше підлягали забороні транзакцій, і тому ми зараз затягуємо гайки щодо цих цілей, або це просто банки, які досі не підпадали під жодні санкції з боку ЄС. Внаслідок сьогоднішнього списку, заморожування активів та заборони транзакцій, ЄС станом на сьогодні запровадив санкції приблизно проти 50% усього банківського сектору Росії. І насправді це 50% за кількістю банків. Але якщо подивитися на доходи, активи, кількість транзакцій, то це буде верхня половина, включаючи абсолютну більшість так званих системних банків у Росії", – наголосив він.

При цьому співрозмовник журналістів зауважив, що "банки надзвичайно важливі не лише з макроекономічної точки зору, але й з точки зору мікрорівня, тому що вони, зрештою, є ключовими посередниками будь-якого ланцюга поставок, від якого залежить російська військова машина". "Тож ми очікуємо, що, як і наші попередні санкції щодо банків, ці санкції матимуть значний вплив на військову машину. Ми також додамо ще одну важливу фінансову установу, що базується в Москві", – додав він, не назвавши при цьому, яку саме він має на увазі.