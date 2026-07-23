НСАУ закликає провести відкритий архітектурний конкурс щодо розвитку Бессарабської площі в Києві

Національна спілка архітекторів України (НСАУ) звернулася до президента України Володимира Зеленського із офіційним листом щодо майбутнього розвитку Бессарабської площі в столиці.

У зверненні НСАУ підтримує прагнення держави до оновлення одного з найважливіших громадських просторів столиці та водночас наголошує, що реалізація такого проєкту має відбуватися виключно через відкритий архітектурний конкурс відповідно до чинного законодавства.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у День Конституції ініціював встановлення пам’ятника Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка. Під час першої наради щодо реалізації цієї ініціативи Офіс президента ухвалив рішення, що Кабмін має розглянути можливість ухвалення постанови, яка дасть змогу провести архітектурний конкурс проєктів пам’ятника гетьману Івану Мазепі в Києві, а також громадські слухання і круглі столи щодо його встановлення.

"Бессарабська площа є не лише транспортним вузлом, а й одним із символічних просторів Києва, який формує образ української столиці. Саме тому рішення щодо її майбутнього повинні бути не лише професійно обґрунтованими, а й схвалені суспільством", – наголошують у НСАУ.

У зверненні зазначається, що відкритий архітектурний конкурс є визначеним законодавством механізмом пошуку найкращого містобудівного рішення для об’єктів, які мають суспільне значення. Такий підхід дозволяє забезпечити прозорість процедури, залучити найкращі професійні команди, отримати альтернативні концепції розвитку території та врахувати позицію громади.

У листі президенту НСАУ висловила готовність у найкоротші строки сформувати професійну робочу групу, забезпечити експертний супровід підготовки конкурсу, сприяти організації широкого громадського діалогу та залучити архітекторів України до відкритого архітектурного конкурсу відповідно до законодавства України та найкращих міжнародних практик.

"Саме відкритий конкурсний підхід дозволить реалізувати проєкт розвитку Бессарабської площі відповідно до європейських стандартів, забезпечить довіру громадськості та стане прикладом партнерства між державою, професійною спільнотою і громадою", – йдеться у зверненні.