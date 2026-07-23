Ірландія передасть Єврокомісії результати розслідування щодо постачання російського алюмінію

Ірландія передасть Європейській комісії результати розслідування cтосовно постачання російського алюмінію, оскільки це питання стосується Європейського Союзу, заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін.

"Ми будемо ділитися цією інформацією з Європейською комісією, тому що це питання Європейського Союзу та Ірландії", – сказав він на пресконференції у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами прем’єра, проведене розслідування не виявило вичерпних доказів того, що російський алюміній використовується для виробництва озброєння РФ, однак і не підтвердило повного припинення його постачання.

Мартін зазначив, що це питання не можна розглядати окремо від дискусії в Європейській комісії, оскільки воно пов’язане з ланцюгами постачання алюмінію до країн ЄС.

"Ми, звісно, не хочемо, щоб Росія отримала переваги в цьому. Але є певні виклики у цій сфері, і це стосується мережі постачання в Європейському Союзі", – наголосив прем’єр.

За його словами, Ірландія також проводить консультації з Францією та Європейською комісією щодо подальших кроків.