Угорський OTP Bank домовився придбати Luminor

Угорський OTP Bank підписав угоду з консорціумом фондів прямих інвестицій під управлінням Blackstone (США) та DNB Bank (Норвегія) про придбання банківської групи Luminor, що працює в Естонії, Латвії та Литві, повідомляється на сайті українського ОТП Банку.

Зазначається, що завершення угоди залежить від отримання необхідних регуляторних погоджень.

Після придбання присутність OTP Group розшириться до 14 країн, її сукупні активи зростуть приблизно на 13%, а частка операцій у єврозоні в структурі чистого кредитного портфеля – з 42% до 50%.

"Придбання Luminor є не просто географічним розширенням, а стратегічним виходом на розвинений і стабільний регіон зі значним потенціалом зростання", – зазначив головний виконавчий директор OTP Bank Петер Чаньї.

За його словами, OTP Group планує інвестувати в Luminor капітал, ліквідність і технології та сприяти розвитку кредитування й фінансових інновацій у Балтійському регіоні.

Luminor є третім за величиною постачальником фінансових послуг у країнах Балтії. У 2025 році банк отримав EUR158 млн чистого прибутку, рентабельність власного капіталу становила 8,6%.

Станом на 31 грудня 2025 року показник базового капіталу першого рівня Luminor становив 20,2%, а загальний коефіцієнт достатності капіталу – 24,6%.

OTP Group обслуговує 17,5 млн клієнтів, а її сукупні активи перевищують EUR130 млрд. Із 2001 року група завершила 25 банківських придбань.

Акції OTP Bank котируються на Будапештській фондовій біржі. За підсумками 2025 року рентабельність власного капіталу групи перевищила 21%.