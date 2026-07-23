Україна отримала другий транш близько $690 млн від МВФ за новою чотирирічною програмою – Корецький

Україна у четвер отримала другий транш близько $690 млн від МВФ за новою чотирирічною програмою, повідомив прем’єр-міністри України Сергій Корецький.

"Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 20 липня Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила перший перегляд 4-річної Програми розширеного фінансування EFF для України, що дозволяє негайно виплатити SDR503 млн (близько $690 млн) другого траншу, але зазначила невиконання кількох критеріїв ефективності та застерегла від відступу від реформ.