Корецький: Міністерства до 31 липня мають підготувати пропозиції до проєкту держбюджету-2027

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що міністерства до 31 липня мають підготувати пропозиції до проєкту державного бюджету на 2027 рік.

"Розпочали підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік. Міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документу. Завдання уряду – подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк – до 15 вересня", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, документ має відповідати головним завданням – зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики.