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Економіка

Корецький: Міністерства до 31 липня мають підготувати пропозиції до проєкту держбюджету-2027

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Корецький: Міністерства до 31 липня мають підготувати пропозиції до проєкту держбюджету-2027
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що міністерства до 31 липня мають підготувати пропозиції до проєкту державного бюджету на 2027 рік.

"Розпочали підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік. Міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документу. Завдання уряду – подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк – до 15 вересня", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, документ має відповідати головним завданням – зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики.

#держбюджет #міністерства #корецький
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