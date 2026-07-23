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Економіка

Мінагрополітики розробляє механізм збільшення виплат агровиробникам на прифронтових територіях – міністр

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Мінагрополітики розробляє механізм збільшення виплат агровиробникам на прифронтових територіях – міністр

Міністерство аграрної політики та продовольства розробляє механізм збільшення компенсаційних виплат агровиробникам, які втратили збіжжя на прифронтових територіях, понад 10 тис. грн за гектар оброблювальних угідь, повідомив міністр Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами у середу.

"Мінагрополітики опрацьовує програму компенсації для аграріїв, які втратили посіви через бойові дії. Планується надати підтримку сільгоспвиробникам, чиї посіви були втрачені в межах 50 км від зони бойових дій. За попередніми розрахунками, розмір компенсації за втрачені посіви може становити близько 10 460 грн на гектар. Для порівняння, раніше виплата становила 4 700 грн/га, тож пропонується переглянути її розмір з урахуванням індексу інфляції", – повідомив Висоцький.

Він також додав, що за попередніми оцінками, на сьогодні втрати посівів зафіксовані на території близько 4 тис. гектарів.

"Остаточний обсяг пошкоджених площ визначать у серпні після завершення збирання ранніх ярих культур", – додав Висоцький.

Відповідна постанова, за словами Висоцького, буде подана до Кабінету міністрів у листопаді.

Висоцький також додав, що в наприкінці серпня планується проведення Всеукраїнського аграрного форуму, на якому зокрема будуть обговорені питання допомоги і підтримки агровиробників, які працюють на прифронтових територіях.

#агровиробники
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