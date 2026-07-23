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Економіка

"Епіцентр" відкрив флагманський дитячий магазин "Епік" у Києві

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"Епіцентр" відкрив флагманський дитячий магазин "Епік" у Києві
Фото: Епіцентр

Компанія "Епіцентр" відкрила флагманський магазин дитячих товарів "Епік" (E.PIC) у новому форматі в ТЦ "Епіцентр" на вул. Берковецькій, 6в у Києві, повідомила її пресслужба.

"Ми бачимо, що останніми роками стрімко зростає популярність товарів для кідалтів, тому створили простір, який буде цікавий не лише дітям, а й дорослим. Водночас нашим головним завданням залишається можливість запропонувати сім’ям усе необхідне для розвитку, навчання, творчості та дозвілля дітей в одному місці", – цитується у повідомленні директорка напрямку "Дитячі товари" мережі "Епіцентр" Олена Соловйова.

Згідно з пресрелізом, площа нового магазину становить 2,4 тис. кв. м. Асортимент товарів налічує 60 тис. артикулів. В магазині представлені товари для немовлят, іграшки, дитячий транспорт, меблі, одяг, взуття та текстиль українських та міжнародних виробників.

У новому магазині "Епік" розширили зону для кідалтів із колекційними іграшками, настільними іграми, конструкторами. Крім того, у локації вперше реалізовано книжну секцію.

Магазин також має зону тестування іграшок, дитячу перукарню та кімнату матері і дитини.

Як повідомлялося, новий формат магазинів дитячих товарів "Епік" компанія "Епіцентр" представила 2020 року. Мережа представлена як повноформатними магазинами, так і відділами shop-in-shop у складі ТЦ "Епіцентр". На сьогодні дитячі товари представлені фактично в усіх 72 торгових центрах "Епіцентр" та "Нова лінія", а також у магазинах формату "біля дому", зокрема Епіцентр Express.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

Станом на початок 2026 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні. З початку повномасштабного вторгнення було повністю знищено дев’ять торгових центрів "Епіцентр" у різних регіонах України. Ще один ТЦ залишається на тимчасово окупованій території, а 14 об’єктів компанії зазнали пошкоджень

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

#київ #епік #епіцентр
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