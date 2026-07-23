"Оператор ринку" відкриває четвертий сезон програми щодо підвищення обізнаності про роботу енергоринку

АТ "Оператор ринку" відкриває четвертий сезон Програми щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України, повідомила компанія.

"Протягом понад двох років Програма є одним із провідних консультаційних майданчиків для учасників ринку електричної енергії, об’єднуючи виробників, трейдерів, постачальників, представників державних установ та інших фахівців енергетичної галузі навколо практичних знань і актуальних викликів ринку", – зазначила компанія.

Як пояснив "Оператор ринку", стійкий попит на консультації підтверджує актуальність Програми: кожен новий сезон об’єднує нових учасників, які прагнуть отримати практичні знання про функціонування ринку електричної енергії, актуальні регуляторні зміни та механізми роботи його основних сегментів. Консультації побудовані на реальних практиках функціонування українського ринку та досвіді фахівців НЕК "Укренерго", АТ "Гарантований покупець" ("ГарПок"), ПрАТ "Укргідроенерго", провідних енергетичних компаній та експертів АТ "Оператор ринку".

Першими заходами четвертого сезону стануть консультації 10 серпня на тему "Балансуючий ринок та виробники". Курс присвячений питанням роботи на балансуючому ринку, управлінню небалансами та різним варіантам реалізації ресурсу для виробників електричної енергії.

Вже з 17 до 21 серпня відбудеться курс "Модель ринку" – базовий курс, що дає комплексне розуміння архітектури ринку електричної енергії України, принципів ціноутворення, взаємодії між учасниками та особливостей функціонування його сегментів.

Програма має соціальний характер: усі кошти, отримані "Оператор ринку" від надання консультаційних послуг, спрямовуються на підтримку ЗСУ.

Консультаційна Програма "Оператор ринку" охоплює курси "Модель ринку", "Зелений+", "Розподілена генерація" та "Балансуючий ринок та виробники". Її головна мета – сприяти розвитку професійних компетенцій учасників ринку, поширенню практичних знань та формуванню прозорого й ефективного конкурентного середовища на ринку електричної енергії України.