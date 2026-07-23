Троє з шести членів конкурсної комісії з добору членів НКРЕКП подаватимуться міжнародними партнерами – меморандум з МВФ

Закон про енергетичного регулятора НКРЕКП має бути ухвалений до кінця жовтня цього року та вимагатиме, щоб конкурсна комісія з добору з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складалася з шести членів з повним правом голосу, троє з яких призначатимуться за поданням міжнародних партнерів.

Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику України в межах програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за результатами першого її перегляду.

Згідно з документом, зміни до закону про НКРЕКП будуть внесені з метою посилення незалежності регулятора не пізніше кінця жовтня 2026 року.

"Зміни до закону про НКРЕКП будуть внесені та своєчасно ухвалені для посилення незалежності НКРЕКП, регулярної оцінки її системи управління та незалежності, а також забезпечення прозорості процедур призначення (пропонований структурний маяк, кінець жовтня 2026 року)", – говориться у документі.

Уряд України протягом шести місяців після набрання чинності законом про НКРЕКП із внесеними змінами завершить й опублікує першу зовнішню оцінку системи корпоративного управління та незалежності НКРЕКП, яка спиратиметься на нову законодавчу базу.

Як повідомлялося, Рада виконавчих директорів МВФ 21 липня схвалила перший перегляд 4-річної Програми EFF для України, що дозволяє негайно виплатити близько $690 млн другого траншу, але звернула увагу на невиконання кількох критеріїв ефективності та застерегла від відступу від реформ. З урахуванням першого траншу загальні виплати за програмою загальною вартістю $8,1 млрд, яка була затверджена наприкінці лютого цього року, становитимуть близько $2,2 млрд.