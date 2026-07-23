Працюють навіть у відпустці 57% українців, більшість із них постійно на зв'язку – дослідження

Серед українців 57% відволікаються на роботу у відпустці, а 14% із них навіть працюють у звичному режимі, просто з іншого місця, свідчать результати дослідження Rakuten Viber.

"В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 15 тис. користувачів. Результати опитування показали, що 41% українців продовжують працювати у відпустці. Ще 16% долучаються до робочих задач лише у виняткових випадках", – йдеться у дослідженні.

За результатами опитування, із тих хто працює навіть на відпочинку: всюди на зв’язку (дзвінки, чати) – 19%; тільки у виняткових випадках – 16%; взагалі працюють у звичному режимі, просто з іншого місця – 14%; частково: переглядають робочі чати / пошту – 8%.

В той же час 43% українців не відволікаються на роботу, для цього кожен п’ятий респондент (19%) обмежує доступ до робочих завдань: вимикає сповіщення, залишає ноутбук або робочий телефон удома. А більшість з тих, хто не працює, просто нічого не вмикають і не відкривають все що стосується роботи.

Дослідження виконане шляхом анонімного онлайн-опитування (більше 13 000 осіб)., ключова вікова група – 34-45 років та понад 50% респондентів віком до 45 років.