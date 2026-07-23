"Укрзалізниця" з 13 по 19 липня перевезла понад 550 тис. пасажирів

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 13 по 19 липня перевезло 557,3 тис. пасажирів, що на 3,9% більше, ніж тиждень тому (536,1 тис. з 6 по 12 липня), йдеться у повідомленні компанії у Телеграм-каналі.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільш затребуваним потягом минулого тижня був Київ–Перемишль, який перевіз 13,8 тис. пасажирів.

У компанії додали, що кількість пасажирів на один вагон в середньому за звітний період становила 378 людей, що на 3,8% перевершило показник з 6 по 12 липня (364 людини).

Своєю чергою кількість пасажирів у дитячих групах на тому тижні становила 21,6 тис. осіб.

"Найпопулярніший напрямок — Карпати. У переважній більшості дітлахи їхали до Татарова, Ворохти, Ясіней. Забезпечення місць для організованих груп дітей є пріоритетним завданням, тож при оформленні квитків на рейси саме вони першочергово отримують квитки", - наголосили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що показник з перевезення військових через спецрезерв з 13 по 19 липня становив 3,6 тис. осіб (+29,2% до відповідної статистики за 6-12 липня).

Згідно з наведеними "Укрзалізницею" даними, з 13 по 19 липня найбільший попит спостерігався на напрямку Київ–Львів, де зафіксовано 173,2 тис. запитів і було перевезено 32,7 тис. пасажирів. За напрямком Київ–Одеса показники становили 107,9 тис. та 23,5 тис. осіб відповідно, Київ–Перемишль – 76,6 тис. та 14,7 тис., Київ–Харків – 66,9 тис., водночас вдалось перевезти 20,2 тис., а Київ–Дніпро – 57,1 тис. та 15,6 тис.

В "УЗ" уточнили, що на одне місце на маршрутах Київ–Львів, Київ–Одеса та Київ–Перемишль претендували п’ять пасажирів, на маршруті Київ–Дніпро – чотири, а Київ–Харків – три.

Серед іншого компанія того тижня здійснила евакуацію 243 людей з Донеччини та Дніпропетровщини, а також рейси для представників 15 дипломатичних делегацій.

На початку червня в "УЗ" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що літній сезон пасажирських перевезень цього року буде складнішим, ніж торік, через зростання попиту та скорочення кількості вагонів.