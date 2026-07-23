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Економіка

Кабмін запровадив модель фінансування послуг підтриманого проживання за принципом "гроші ходять за людиною"

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Кабмін запровадив модель фінансування послуг підтриманого проживання за принципом "гроші ходять за людиною"
Фото: Unsplash

Кабінет міністрів запровадив нову модель фінансування соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) старшого віку та осіб з інвалідністю за принципом "гроші ходять за людиною", повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Послуга є одним із ключових інструментів реалізації реформи деінституціалізації. Вона допоможе перейти від фінансування мережі закладів до фінансування потреб конкретної людини, сприятиме розвитку ринку соціальних послуг, підвищить їх доступність та якість, а також наблизить систему соціального захисту України до європейських підходів і вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що відповідна постанова є продовженням експериментального проєкту, у якому бере участь вже 91 надавач соціальних послуг. 

Зокрема, з серпня 2024 року укладено договори з 675 особами – отримувачами послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання разом.

Очікується, що прийняті зміни забезпечать безперервність надання соціальних послуг для чинних отримувачів і розширить доступ до них для нових. Експериментальний проєкт триватиме до 7 серпня 2028 року.

"Ми плануємо, що у 2026 році послугу підтриманого проживання отримають близько 3 тисяч людей. Державне фінансування буде спрямовано безпосередньо на забезпечення соціальних послуг для конкретної людини. Це зробить систему адресною, прозорою та орієнтованою на людину, яка має право жити в громаді, а не в закритих установах, і отримувати необхідну підтримку за місцем проживання", – додали у відомстві.

#впо #програма #гроші_ходять_за_людиною
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