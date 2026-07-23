Кабмін запровадив модель фінансування послуг підтриманого проживання за принципом "гроші ходять за людиною"

Кабінет міністрів запровадив нову модель фінансування соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) старшого віку та осіб з інвалідністю за принципом "гроші ходять за людиною", повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Послуга є одним із ключових інструментів реалізації реформи деінституціалізації. Вона допоможе перейти від фінансування мережі закладів до фінансування потреб конкретної людини, сприятиме розвитку ринку соціальних послуг, підвищить їх доступність та якість, а також наблизить систему соціального захисту України до європейських підходів і вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що відповідна постанова є продовженням експериментального проєкту, у якому бере участь вже 91 надавач соціальних послуг.

Зокрема, з серпня 2024 року укладено договори з 675 особами – отримувачами послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання разом.

Очікується, що прийняті зміни забезпечать безперервність надання соціальних послуг для чинних отримувачів і розширить доступ до них для нових. Експериментальний проєкт триватиме до 7 серпня 2028 року.

"Ми плануємо, що у 2026 році послугу підтриманого проживання отримають близько 3 тисяч людей. Державне фінансування буде спрямовано безпосередньо на забезпечення соціальних послуг для конкретної людини. Це зробить систему адресною, прозорою та орієнтованою на людину, яка має право жити в громаді, а не в закритих установах, і отримувати необхідну підтримку за місцем проживання", – додали у відомстві.