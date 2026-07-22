Співзасновник "Нової пошти" пропонує компенсувати збитки бізнесу від російських обстрілів податковими пільгами

Співзасновник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк запропонував керівництву держави розглянути можливість запровадження системи компенсації збитків бізнесу від російських ракетних і дронових ударів шляхом зниження податкового навантаження на суму понесених втрат.

"Мова не про підтримку "окремих" підприємств, а про захист всієї економіки. Це дозволить швидше відновитися тим, хто постраждав. Але важливіше, що це дасть впевненість всім іншим, стане сигналом, що інвестиції в Україні під захистом", – написав Поперешнюк у соціальній мережі Facebook у середу.

За його словами, якщо в країні не буде сформовано такої системи, подальші російські атаки впливатимуть не лише на окремі підприємства, а й на готовність українців та іноземців інвестувати та розвивати українську економіку.

"А ще це буде відповідально і справедливо щодо платників податків. Бо краще сьогодні дати гарантії безпеки тим, хто створює робочі місця та сплачує податки, ніж завтра втратити значно більше", – вважає співзасновник "Нової пошти".

На його думку, у разі симетричного обміну ударами по логістичній інфраструктурі та економіці перемагатиме той, хто швидше відновить бізнес, перебудує його та адаптується.

"З цієї ж причини українська економіка сьогодні потребує ще й максимальної свободи – дерегуляції, приватизації та зниження податків", – аргументував свою пропозицію Поперешнюк.

Як повідомлялось, на вихідних російські війська тричі влучили по території Харківського інноваційного сортувального терміналу "Нової пошти", внаслідок чого загинули двоє колег компанії та водій партнера-перевізника, також є поранені, а 16 липня російські війська влучили КАБом у відділення №5 "Нової пошти" в Краматорську (Донецька обл.).

Останнім часом удари ворога по терміналам та іншим активам "Нової пошти" стали систематичними. Зокрема, на початку липня було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" у Кривому Розі та у Дніпрі, а 2 липня росіяни ударили по логістичним центрам компанії в Києві та Запоріжжі.

Раніше у компанії уточнювали, що з початку повномасштабного вторгнення оціночна вартість відновлення майна групи, пошкодженого через ворожі атаки або внаслідок бойових дій, перевищила 2,1 млрд грн. За весь період повномасштабної війни "Нова пошта" виплатила 194 млн грн компенсацій за пошкоджені або знищені відправлення.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

"Нова пошта" у першому півріччі 2026 року збільшила виручку на 32% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 32,5 млрд грн, сплачені податки зросли на 24,6% – до 7,6 млрд грн, а капітальні інвестиції перевищили 1,5 млрд грн порівняно із 1,9 млрд грн за результатами першого півріччя минулого року.