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Економіка

РФ нарощує морський експорт сирої нафти попри заявлені санкції – експерт

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РФ нарощує морський експорт сирої нафти попри заявлені санкції – експерт

Морський експорт сирої нафти Росії у червні 2026 року сягнув 27,48 млн тонн загального дедвейту танкерів, перевищивши показники всіх попередніх місяців з початку 2025 року, стверджує експерт моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"Це означає, що всі розмови, рішення і дії наших друзів в Європі стосовно так званої боротьби з так званим "тіньовим флотом" не мають результатів... На жаль", – написав Клименко у Facebook.

Згідно з оприлюдненими під дописом даними, після жовтневого показника 24,97 млн тонн морський експорт сирої нафти РФ знизився до 22,85 млн тонн у листопаді та 23,54 млн тонн у грудні 2025 року через запровадження санкцій президентом США Дональдом Трампом.

Водночас уже у січні 2026 року показник зріс до 24,98 млн тонн. У лютому 2026 року, на тлі зледеніння Фінської затоки, він скоротився до 21,68 млн тонн, у березні зріс до 24,32 млн тонн, а після атак Збройних сил України по російських портах у Балтійському та Чорному морях у квітні становив 22,99 млн тонн.

Однак уже у травні експорт зріс до 26,89 млн тонн, а в червні досяг рекордних 27,48 млн тонн загального дедвейту танкерів.

"В Україні знають, що треба робити і у воєнному контексті, і в санкційному. В останньому контексті – санкційному – пропозицій України все ще намагаються не чути. Але ж... Побачимо", – підсумував експерт.

 

#нафта #думка #експорт
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