Збитки від незаконного проїзду транспорту та джипінгу заповідниками у 2026р. оцінюють у 1,4 млн грн – Мінекономіки

Шкода від незаконного проїзду транспортних засобів територіями природно-заповідного фонду (ПЗФ) України у 2026 році, за орієнтовними розрахунками Державної екологічної інспекції, становить близько 1,4 млн грн.

Як повідомило Міністерство економіки та довкілля України на сайті у середу, відповідні розрахунки Держекоінспекція надала за результатами опрацювання 14 звернень щодо дій невстановлених осіб, зокрема, отриманих через сервіс "ЕкоЗагроза".

Згідно із повідомленням, станом на 22 липня 2026 року екоінспектори провели шість заходів держконтролю та зафіксували сім випадків незаконного проїзду у заповідниках. За ст.91 КУпАП складено та передано до суду сім адмінпротоколів, а розраховану шкоду у розмірі 41,7 тис. грн спрямовано вимогами на відшкодування.

Для запобігання порушенням Держекоінспекція проводить спільні рейди з працівниками Нацполіції та Карпатського національного природного парку.

У міністерстві наголошують, що проїзд механічними транспортними засобами територіями ПЗФ є порушенням законодавства, що руйнує екосистеми, ґрунтовий покрив і оселища тварин.

"Заповідні території створені для збереження природи, а не для незаконного екстремального туризму... Ми й надалі посилюватимемо контроль, щоб такі порушення не ставали нормою для громадян", – наводяться у публікації слова заступника міністра економіки та довкілля Олександра Краснолуцького.

У міністерстві додали, що кожен випадок незаконного джипінгу отримуватиме належну правову оцінку, а винні нестимуть відповідальність відповідно до законодавства.

Як повідомлялося, мережа пунктів екологічного контролю в Україні зросла до 12 після відкриття нового пункту в Яремче. Інспектори пункту мають здійснювати заходи контролю, фіксації фактів незаконних рубок, джипінгу, засмічення земель та забруднення водойм. Для оперативної фіксації правопорушень фахівці використовуватимуть сучасні технічні засоби, зокрема безпілотні літальні апарати (БПЛА) та обладнання для фото- і відеофіксації.