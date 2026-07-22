Обсяг надходжень від податку на нерухомість за І пів.-2026р зріс на 8,6% – ДПС

Місцеві бюджети України за січень-червень 2026 року отримали майже 6,1 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 8,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року, повідомила Державна податкова служба (ДПС) у середу.

"Загалом з початку року свій внесок у розвиток територіальних громад зробили понад 500 тис. платників. Саме ці кошти залишаються на місцях і спрямовуються на фінансування освіти, медицини, благоустрою, ремонту доріг, підтримку комунальної інфраструктури та інших потреб громад", – йдеться у публікації.

Крім того, зазначається, що Київ, як і раніше, є лідером серед обсягів надходжень від податку на нерухомість, адже до бюджету надійшло 1,2 млрд грн. Серед регіонів-лідерів на другому місті Київська (674,3 млн грн), Дніпропетровська (620 млн грн), а також Львівська (602,8 млн грн) області.

У відомстві нагадали, що податок на нерухомість сплачують не всі власники житла, а лише ті, в яких у власності об’єкт, що перевищує 60 кв. м якщо це квартира, 120 кв. м якщо житловий будинок, або 180 кв. м, якщо у власності одночасно перебувають квартира і будинок. При цьому податок нараховується не на всю площу, а лише на квадратні метри, які перевищують визначений законом ліміт.

Розмір податку залежить від рішення місцевої влади. Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставку, яка не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати за один квадратний метр понад встановлену норму. Саме тому сума податку може відрізнятися залежно від територіальної громади.

У ДПС нагадали, що фізособам повідомлення-рішення із зазначенням суми податку надсилає контролюючий орган. Після його отримання власник нерухомості має сплатити визначене податкове зобов’язання у строки, передбачені Податковим кодексом.