МВФ очікує полегшення адміністрування ПДВ в Україні до поширення податку на спрощенців

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає високі витрати на дотримання вимог податку на додану вартість (ПДВ) перешкодою для платників в Україні та закликає вжити заходів для полегшення його адміністрування перед тим, як запроваджувати обов’язкову реєстрацію ПДВ для платників єдиного податку, тобто фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Згідно з матеріалами першого перегляду Програми розширеного фінансування EFF, найбільшим тягарем для сумлінних платників МВФ вважає тривалі щомісячні форми декларацій, перевірки дотримання вимог та велика кількість судових справ, пов’язаних із заблокованими податковими накладними.

Для розв’язання цих проблем МВФ пропонує спростити форми ПДВ-декларацій, удосконалити критерії ризику системи автоматичної реєстрації накладних, розвивати автоматичну систему оцінки ризиків для аудиту, а також підвищити поріг для перевірок відшкодування ПДВ зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

За оцінками Фонду, ці заходи дадуть змогу знизити витрати платників, Державної податкової служби (ДПС) та судової системи без шкоди для дотримання податкової дисципліни.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України до кінця липня планує оприлюднити на своєму сайті для місячного публічного обговорення законопроєкт про спрощення адміністрування ПДВ для малого та середнього бізнесу (МСБ), згідно з яким єдиним виміром для обов’язкової реєстрації платником ПДВ стане обсяг доходу.

Документ також передбачає розробку заходів із запобігання незаконному дробленню бізнесу та прихованій зайнятості, реформування другої та третьої груп спрощеної системи, а також імплементацію європейських правил боротьби з ухиленням від оподаткування (ATAD). Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев підтримав ухвалення цього закону, запропонувавши, зокрема, не застосовувати правила блокування податкових накладних до ФОПів до досягнення ними ліміту єдиного податку.

Водночас, ДПС у червні поточного року повідомляла, що частка заблокованих податкових накладних знизилась з 0,76% на початку 2025 року до 0,14% у червні-2026. Також ДПС напрацьовує зміни та консультується з бізнесом щодо роботи Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР).

Бізнес на складнощі у адмініструванні ПДВ скаржиться по-різному. У опитуванні "Податковий індекс" Європейської бізнес асоціацією (ЄБА) повідомили про штучне блокування податкових накладних повідомили 29% респондентів, про затягування перевірок для відшкодування ПДВ – 15% компаній. Згідно з опитуванням Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, бізнес поступово перестає вважає блокування податкових накладних перешкодою: у травні-2026 це назвали проблемою 3% опитаних, тоді як у травні-2025 таких було 4%, хоча протягом року показник коливався в більшу сторону, наприклад у вересні-2025 він становив 8%.