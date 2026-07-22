Морський порт "Чорноморськ" та інші порти Великої Одеси продовжують роботу в штатному режимі попри російські обстріли – Мінінфраструктури

Морський порт "Чорноморськ" разом з іншими портами Великої Одеси продовжують працювати в штатному режимі, Український морський коридор забезпечує експорт української продукції та виконання міжнародних контрактів, йдеться в коментарі Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"У зв’язку з інформацією про призупинення роботи компанії Maersk у Чорноморську повідомляємо, що йдеться не про припинення роботи морського порту "Чорноморськ", а про тимчасове призупинення операцій компанії Maersk на одному з терміналів Чорноморського рибного порту", – йдеться у заяві міністерства на його сайті.

Наголошується: попри російські атаки на портову інфраструктуру, говорити про припинення роботи порту "Чорноморськ" не потрібно.

Серед іншого, у Мінінфраструктури додали, що перебувають у постійній взаємодії з адміністраціями портів, учасниками ринку та продовжують відстежувати ситуацію.

При цьому у міністерстві пояснили, що державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та Чорноморський рибний порт (ЧРП) є окремими портовими операторами, котрі працюють в акваторії морського порту "Чорноморськ".

Як повідомлялось, датська компанія Maersk тимчасово призупинила подальше надання сервісу до України через Чорноморський рибний порт (ЧРП) у зв’язку з російськими обстрілами його інфраструктури.

ЧРП – портовий оператор, що оперує власними причалами. У свою чергу морський порт " Чорноморськ " є один із найбільших портів України, що входить до портів Великої Одеси та забезпечує роботу Українського морського коридору. Через його термінали здійснюється перевалка частини експортних та імпортних вантажів.

Maersk – найбільша міжнародна корпорація, світовий лідер у сфері морських контейнерних перевезень та логістики зі штаб-квартирою в Копенгагені. Оперує флотом із сотень суден, здійснює управління ланцюгами поставок в понад 130 країнах.