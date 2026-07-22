Бізнес заявляє про втрати після руйнування логістичного центру Amtel під Києвом

Бізнес різних сфер заявляє про втрати після знищення логістичного центру Amtel під Києвом внаслідок ракетної атаки ворога 19 липня.

Так, про втрати внаслідок російської атаки на складський комплекс повідомив імпортер автомобільних запчастин ELIT Ukraine. Як повідомила компанія у Facebook, усі співробітники, які працювали на локації, будуть переведені в інші підрозділи.

"Найголовніше: серед працівників немає загиблих чи постраждалих. Наразі команда працює над оцінкою наслідків і реалізує заходи для забезпечення безперервності бізнес-процесів та виконання зобов’язань перед клієнтами й партнерами", – йдеться у повідомленні.

Логістичні потужності дилера садового та будівельного інструменту Fiskars discount постраждали від російських атак вже вдруге, зазначила компанія в Facebook. Наразі підприємство переносить складські запаси та налагоджує роботу нового логістичного майданчика.

"На жаль, це вже другий випадок, коли війна руйнує нашу логістику. Перший удар ми пережили восени 2025 року. Тоді нам вдалося відновити роботу, і цього разу ми також зробимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму", – повідомила компанія.

Втрат зазнав також імпортер кліматичних рішень у сфері відновлювальної енергетики виробника Viessmann Climate Solutions – був повністю знищений склад компанії. Працівники не постраждали.

Був також знищений один зі складів мережи АЗК KLO, його працівники не постраждали.

"Ми вже працюємо над відновленням і обов’язково все повернемо – разом із вами, завдяки вашій підтримці та довірі. Продовжуємо роботу попри все", – повідомила мережа в Facebook.

Постачальник промислового і комерційного обладнання Hilti також у числі постраждалих після руйнування комплексу Amtel. Як повідомила компанія у Facebook, працівники не постраждали, проте вся продукція на центральному складі була знищена.

Логістичний оператор Ekol Logistics повідомив про знищення свого розподільчого центру на території комплексу Amtel.

"Унаслідок влучання та масштабної пожежі склад, на якому зберігалися товари повсякденного вжитку та вантажі наших клієнтів, призначені для забезпечення потреб громадян і бізнесу по всій Україні, був повністю знищений. Попри втрати, Ekol Logistics продовжує працювати, підтримувати клієнтів і виконувати свої зобов’язання", – йдеться у повідомленні у Facebook.

Дистриб’ютор Swiss Trade також втратив склад із продукцією внаслідок ракетної атаки росіян. Серед команди компанії постраждалих немає.

"Наразі тривають документування наслідків обстрілу, оцінка завданих збитків та інвентаризація продукції. Команда ТОВ "Свісс-Трейд" уже працює над відновленням логістичних процесів і вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперервності поставок нашим партнерам", – повідомило підприємство.

Про знищення складу та товарних запасів повідомив імпортер і дистриб’ютор лакофарбової продукції Silta Group. Працівники внаслідок атаки не постраждали. Компанія зазначила, що всі виробничі та технологічні процеси компанії працюють у штатному режимі.

"Ми втратили не лише тисячі палет та десятки мільйонів гривень залишків. Було знищено результат багаторічної, кропіткої праці всієї команди. Ми вже працюємо над оперативним вирішенням питання зберігання та логістики, щоб у найкоротші терміни відновити постачання", – йдеться у повідомленні у Facebook.

Втрачено також один зі складів з товарами MTI Group. У компанії зазначили, що операційні процеси продовжуються у звичайному режимі.

"Частину товарів було втрачено, частину – пошкоджено. Наразі триває оцінка завданих збитків та оформлення документів для компенсації майнових втрат", – повідомила компанія.

Крім того, у ніч на 19 липня ракетна атака ворога знищила основний склад продукції компанії Ariston.

"Попри значні втрати, команда "Арістон Україна" вже працює над відновленням роботи. Разом із центральним офісом у Мілані ми реалізовуємо комплекс заходів, щоб якнайшвидше відновити запаси продукції та забезпечити безперервність поставок. Наші сервісні центри продовжують працювати, а всі гарантійні зобов’язання компанії залишаються чинними", – повідомила компанія у Facebook.

Як повідомлялося, знищення логістичного комплексу Amtel площею 100 тис. кв. м стало найбільшою атакою росіян на логічтичну нерухомість України за останній рік. Всього за останній рік Росія пошкодила більше 500 тис. кв. м складів.

Раніше "Аснова Холдинг" попередньо оцінив втратив запасів товару на 300 млн грн внаслідок знищення балістичними ракетами в ніч з 18 на 19 липня основного складу продукції Winetime.

Про руйнування логістичних потужностей та продукції на території комплексу Amtel також повідомили компанії Goodwine та Global Spirits. Крім того, були знищені гуманітарні вантажі ЮНІСЕФ.