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Економіка

Медіанна вартість квартир в Україні у I пів.-2026 зросла на 3%

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Медіанна вартість квартир в Україні у I пів.-2026 зросла на 3%

Медіанна вартість квартир в Україні у січні-червні 2026 року зросла на 3% – до $61 тис., Ужгород майже догнав столицю по цінам на житло, йдеться у дослідженні OLX.

За даними аналітичного центру платформи, у першому півріччі 2026 року ринок купівлі квартир в Україні демонстрував помірне зростання. Кількість оголошень збільшилася на 4%, а середня кількість відгуків на одне оголошення – на 3%, медіанна вартість квартир у доларах підвищилася на 3% і станом на червень становила $61 090.

Найбільш помітне зростання вартості однокімнатних квартир на вторинному ринку зафіксовано у Вінниці (+11%), Хмельницькому (+9%), а також Чернівцях і Запоріжжі (по +7%). Зниження цін спостерігалось у Херсоні (-13%), Рівному (-4%) та Києві (-3%).

Києву поки вдалося утримувати перше місце по ціні нерухомості ($75 040 медіанна однокімнатної), на другому місці – Ужгород ( $74 749), на третьому – Львів ($73 805). Найнижчі ціни – у Херсоні ($13 235), Запоріжжі ($15 935), Миколаєві ($20 217).

У найбільших містах України динаміка вартості однокімнатних квартир відрізнялася залежно від району. Найбільш рівномірне зростання цін спостерігалося в Одесі, де квартири подорожчали в усіх районах на 2-4%. Найдорожча пропозиція у Приморському районі ($65 449), найдоступніша – у Пересипському ($32 388).

У Харкові найбільше зростання зафіксовано в Індустріальному (+15%, до $23 678), Слобідському (+13%, до $24 363) та Основ’янському (+11%, до $34 403) районах.

У Львові більшість районів також показали зростання вартості житла, а найвідчутніше подорожчання відбулося у Залізничному (+12%, до $72 874) та Франківському (+9%, до $75 320) районах.

Водночас у Києві ціни переважно залишалися стабільними або знижувалися, найбільше – у Дніпровському районі (-10%). Найдорожчим залишається Печерський ($163 134), найдоступнішим Деснянський ($44 859)

Найбільш різноспрямованою була динаміка у Дніпрі: залежно від району зміна вартості коливалася від +17% у Соборному ($43 926) до -22% у Шевченківському районі ($31 998).

#вартість #olx #квартири
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