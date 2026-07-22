Maersk тимчасово призупиняє роботу в порту "Чорноморськ" у зв'язку російськими обстрілами

Датська компанія Maersk тимчасово призупинила подальше надання сервісу до України через Чорноморський рибний порт (ЧРП) у зв’язку з російськими обстрілами його інфраструктури.

"Змушені повідомити, що у зв’язку з поточною ситуацією, яка впливає на нашу операційну діяльність, фідерний оператор не має можливості продовжувати надання сервісу до України через Чорноморський рибний порт", – йдеться у повідомленні "Maersk Україна" в телеграм.

Зазначається, що судно MEDKON MIRA V.629 з імпортним вантажем буде перенаправлено та розвантажено в порту Констанца (Румунія) відповідно до чинних умов.

Крім того, усі імпортні відправлення з портом вивантаження "Чорноморськ", які наразі перебувають у Порт-Саїді (Єгипет) або ще мають прибути туди, також планується перенаправити до Констанци.

"Якщо Констанца не є прийнятним місцем вивантаження для вашого вантажу, просимо подати запит на COD (Change of Destination) ", – додали в компанії.

Стосовно експорту з України Maersk пропонує клієнтам безкоштовне скасування букінгу без штрафних санкцій або внесення змін до нього. Для вантажів зі статусом Gate In передбачено зміну порту навантаження з "Чорноморська" на Констанцу зі збереженням чинної ставки морського фрахту.

"Щиро дякуємо за ваше розуміння та співпрацю в період цього тимчасового операційного обмеження", – наголосили в компанії.

Своєю чергою "MSC Україна" теж повідомила у телеграм, що її офіс тимчасово зачинений, водночас команда продовжує працювати у дистанційному режимі до подальшого повідомлення, а всі бізнес-процеси здійснюються в штатному порядку.

Як повідомлялось, російські окупанти завдали удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина), внаслідок чого загинуло 10 осіб, серед яких – український лоцман ДП "АМПУ".

Очільник МЗС України Андрій Сибіга раніше заявляв, що остання хвиля атак не була поодиноким випадком. Напередодні Росія атакувала в Чорному морі ще одне іноземне торгове судно під прапором Антигуа і Барбуди, в результаті чого одна людина загинула, а ще троє отримали поранення.

Maersk– найбільша міжнародна корпорація, світовий лідер у сфері морських контейнерних перевезень та логістики зі штаб-квартирою в Копенгагені. Оперує флотом із сотень суден, здійснює управління ланцюгами поставок в понад 130 країнах.