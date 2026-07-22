МВФ підтвердив дискусію з НБУ щодо курсу гривні

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) пропонували Національному банку України (НБУ) розглянути можливість більшого послаблення курсу національної валюти для зменшення дефіциту поточного рахунку, йдеться в матеріалах першого перегляду Програми розширеного фінансування EFF, опублікованих на сайті Фонду, що підтверджує повідомлення в ЗМІ про таку дискусію.

"НБУ визнав результати оцінки зовнішнього сектору, проведеної експертами, але вважав, що оцінка дисбалансу реального ефективного обмінного курсу є завищеною, зазначивши, що стандартні моделі поточного рахунку не відповідають умовам воєнного часу", – зазначається в документі МВФ.

"Влада наголосила, що дефіцит поточного рахунку насамперед відображає підвищений бюджетний дефіцит, необхідний для покриття військових витрат, водночас підкресливши, що ризики для зовнішньої позиції пом’якшуються значною часткою пільгового зовнішнього фінансування від офіційних партнерів", – пояснили у Фонді позицію Нацбанку та уряду.

Українська сторона у оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику зазначила, що реалізація ризиків, пов’язаних із війною на Близькому Сході, зокрема підвищення світових цін на енергоносії та зростання невизначеності, зумовила необхідність тимчасового збільшення обсягів валютних інтервенцій для збереження стабільних ринкових умов. Це, у свою чергу, призвело до очікуваного невиконання цільового показника щодо чистих міжнародних резервів на кінець червня на $2,88 – 3,08 млрд.

"Незважаючи на складні умови, гнучкість обмінного курсу зросла з кінця 2025 року, що свідчить про ефективне впровадження НБУ режиму керованого плаваючого обмінного курсу та його прихильність до поступового переходу до повноцінної системи інфляційного таргетування з гнучким обмінним курсом", – йдеться у меморандумі.

Нацбанк обіцяє й надалі продовжувати застосовувати підхід до валютних інтервенцій, спрямований на посилення ролі обмінного курсу як поглинача шоків, водночас запобігаючи надмірній його волатильності.

"НБУ наголосив, що, враховуючи структурний дефіцит валюти в приватному секторі та значний зовнішній приплив до державного сектору, його роль у посередництві потоків валюти на ринок залишається критично важливою для впорядкованого функціонування ринку", – описав Фонд позицію НБУ.

Українська сторона, згідно з оновленим меморандумом, зобов’язується до кінця серпня провести комплексний аналіз валютних заходів, реалізованих на сьогоднішній день, та продовжити роботу над механізмами перехідного періоду, зокрема оцінює можливі зміни до законів про валюту та про НБУ з метою забезпечення поступового та поетапного скасування особливостей валютного регулювання та інших заходів, запроваджених під час воєнного стану.

У свою чергу, МВФ вважає, що валютна лібералізація має залежати від виконання ключових передумов, включаючи глибші валютні ринки, добре закріплені інфляційні очікування та стійку фінансову стабільність, водночас збалансовуючи їх з економічними потребами.