Співпраця з Азербайджаном у постачанні газу та посиленні енергобезпеки Європи розширюватиметься – посол

Надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв очікує відкриття нових можливостей для поглиблення енергетичної співпраці між країнами за підсумками запланованого на осінь поточного року засідання українсько-азербайджанської спільної міжурядової комісії під керівництвом очільників профільних відомств.

"Восени цього року заплановане проведення чергового засідання українсько-азербайджанської спільної міжурядової комісії, яку очолюють міністри енергетики наших країн. Якраз за результатами минулорічного засідання було підписано контракт на постачання пілотного обсягу газу з Азербайджану, який Україна отримала по трансбалканському маршруту. І для нас, безумовно, важливою є якісна підготовка до наступного засідання економічної комісії і відкриття нових можливостей для поглиблення співпраці в енергетичному секторі між Україною та Азербайджанською Республікою", – сказав Гусєв в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання про перспективи постачання Україні азербайджанських газу і нафтопродуктів напряму чи через схеми заміщення, він відзначив надзвичайну важливість підписаної минулого року угоди між українською компанією "Нафтогаз" та азербайджанською компанією SOCAR щодо постачання природного газу в Україну через територію Туреччини і трансбалканський коридор. "Особливої цінності це набуває в контексті можливості використання українських підземних сховищ газу з метою зберігання цього газу і подальшого постачання українським споживачам, а також споживачам в інших країнах центральної і східної Європи", – наголосив дипломат, додавши, що в цьому контексті розвивається співпраця між компаніями "Нафтогаз" і SOCAR.

На питання транзиту азербайджанського газу через українську ГТС Гусєв відповів, що енергетична співпраця є однією з основ українсько-азербайджанського стратегічного партнерства і зараз обговорюється ціла низка проєктів співпраці в сфері постачання та зберігання газу та нафти. "Тому зараз працює відповідна робоча група, триває конструктивний діалог, який спрямований на посилення енергетичної безпеки як України, так і Європи", – сказав він.

Посол додав, що Азербайджан розширює свою присутність на європейському ринку нафти і газу. "І, безумовно, стратегічне розташування України, наші підземні сховища газу відіграють стратегічну роль у питаннях посилення енергетичної безпеки Європи. Тому така співпраця буде, на моє переконання, розширюватись", – наголосив Гусєв.