На перших аукціонах з реалізації е/е за довгостроковими договорами на 2 та на 5 місяців реалізовано повний обсяг – Міненерго

Перші аукціони з продажу електроенергії за довгостроковими двосторонніми договорами на Українській енергетичній біржі 13-14 та 20-21 липня 2026 року завершилися повною реалізацією запропонованих обсягів, повідомило Міністерство енергетики у середу.

"Успішно завершилися перші два етапи спеціальної сесії з продажу електроенергії за довгостроковими двосторонніми договорами. Всі виставлені на продаж обсяги е/е були повністю реалізовані, а результати торгів підтвердили високий інтерес учасників ринку до нового механізму", – зазначили у відомстві.

Аукціони проходили у форматі спеціальних сесій з продажу пакетів лотів стандартних продуктів із періодом постачання серпень-вересень та серпень-грудень 2026 р.

Ініціаторами торгів виступили АТ "НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго".

За результатами "Енергоатом" реалізував 405 667 МВт*год е/е. Середньозважена ціна продажу за результатами торгів становила від 5 012,53 грн/МВт*год до 6 255,64 грн/МВт*год залежно від періоду постачання.

Своєю чергою, "Укргідроенерго" реалізувало 56 481 МВт*год е/е. Середньозважена ціна продажу становила від 4 700 грн/МВт*год до 6 336,07 грн/МВт*год.

У торгах 13-14 липня взяли участь 53 компанії, за результатами аукціонів було визначено 21 переможця. У сесіях 20-21 липня взяли участь 28 компаній-покупців, за підсумками торгів визначено 15 переможців.

Як наголосили в Міненерго, запровадження довгострокових аукціонів створює більш прогнозовані умови для роботи учасників ринку, дозволяє планувати закупівлю е/е на тривалий період, підвищує передбачуваність доходів державних виробників та сприяє розвитку конкурентного й прозорого ринку електроенергії в Україні. Новий механізм також створює додаткові передумови для залучення інвестицій у розвиток енергетичного сектору.

Наступним етапом стане проведення 27 липня 2026 р. аукціонів із продажу е/е за двосторонніми договорами з періодом постачання з серпня 2026 р. до червня 2027 р. Укладення договорів на 11 місяців забезпечить виробникам і покупцям ще більшу цінову та ресурсну прогнозованість та сприятиме підвищенню стабільності ринку електричної енергії, доповнили в Міненерго.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України постановою від 15 червня 2026 року №799 вніс зміни до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу е/е за двосторонніми договорами, затвердженого урядовою постановою від 5 червня 2019 року № 499.

Постанова №799, зокрема, встановлює для "НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" чіткі обсяги е/е, які вони мають реалізовувати на вказаних аукціонах. Зокрема, компанії мають продавати переможцям аукціонів 2% планового обсягу виробництва е/е на відповідний квартал – для квартальних аукціонів, та 1% планових обсягів – для аукціонів на півріччя та річних. Таким чином для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії.