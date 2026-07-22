Війна в Ормузькій протоці створює для Азербайджану як додаткові доходи, так і нові ризики, – посол

Азербайджан зацікавлений у якнайшвидшій деескалації ситуації в Ормузькій протоці, яка вплинула, зокрема, і на двосторонні відносини країни з Іраном, повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв.

"Азербайджан традиційно проводить прагматичну і дуже збалансовану зовнішню політику щодо криз на Близькому Сході. Це пов’язано як із географією, так і з національними інтересами країни. Азербайджан має спільний кордон з Іраном, водночас підтримує стратегічне партнерство з Туреччиною, активно співпрацює з Ізраїлем та розвиває відносини з арабськими державами Перської затоки. У такій ситуації Баку об’єктивно зацікавлений у якнайшвидшій деескалації конфлікту. Офіційна позиція Азербайджану полягає у наголошенні на необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій, відновлення поваги до міжнародного права та повернення до дипломатичного врегулювання", – сказав Гусєв в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за його словами, Азербайджан дав зрозуміти, що його кордони та територія недоторкані і не можуть використовуватися третіми державами для здійснення військових дій проти сусідів.

Дипломат зазначив, що відносини Азербайджану з Іраном завжди були складними і багатовимірними: "з одного боку, країни є сусідами, мають значні економічні зв’язки, спільні транспортні проєкти та тривалу історію взаємодії, з іншого існують добре відомі розбіжності, пов’язані з безпековими питаннями, а також співпрацею між Баку і Єрусалимом".

"Попри прагнення останнім часом стабілізувати двосторонній діалог, нинішня ескалація в регіоні вплинула на двосторонні відносини. Після атаки іранських безпілотників по території Азербайджанської Нахічеванської Автономної Республіки, внаслідок якої постраждали цивільні об’єкти та люди, Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав інцидент терористичним актом та зажадав від Ірану пояснень і вибачень. Водночас Баку привів Збройні сили у найвищу бойову готовність, але наголосив, що не має наміру брати участь у військових операціях проти Ірану. Азербайджан посилив заходи із захисту державного кордону та критичної інфраструктури", – розповів Гусєв.

Він зазначив, що нестабільність у районі Ормузької протоки безпосередньо впливає на світові ціни на нафту, транспортні маршрути, страхування перевезень і загальну ситуацію на енергетичних ринках. "Для Азербайджану, як великого експортера енергоносіїв, це створює як додаткові доходи від високих цін, так і нові ризики для регіональної стабільності та міжнародної торгівлі. Попри це, останнім часом сторони демонстрували прагнення стабілізувати двосторонній діалог, розуміючи, що добросусідські відносини відповідають інтересам обох держав. Водночас будь-яке загострення ситуації навколо Ірану неминуче ускладнює цей процес і змушує Азербайджан приділяти значно більше уваги питанням безпеки та захисту критичної інфраструктури", – наголосив посол.

Він наголосив, що Україна зацікавлена в тому, щоб Південний Кавказ залишався простором стабільності, а міжнародні транспортні та енергетичні коридори функціонували безперебійно. "Саме стабільність у цьому регіоні є однією з передумов зміцнення енергетичної безпеки Європи та розвитку нових логістичних маршрутів, які мають стратегічне значення і для України", – сказав Гусєв.