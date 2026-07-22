Обмеження перевірки PEP послаблює систему фінмоніторингу – МВФ

Запроваджене Верховною Радою 12-місячне обмеження посиленої перевірки колишніх політично значущих осіб (PEP) разом із розширенням кола таких осіб послаблює українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та віддаляє її від стандартів FATF, вважає персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як зазначається в доповіді персоналу МВФ за підсумками першого перегляду програми розширеного фінансування EFF, парламент обмежив посилену належну перевірку колишніх PEP 12 місяцями після звільнення з посади. Після завершення цього строку вона може тривати лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику.

Розширення визначення PEP на ширше коло посадовців середнього та нижчого рівнів може відволікати наглядові та комплаєнс-ресурси від осіб із вищим рівнем ризику, зазначив персонал Фонду.

Персонал МВФ планує координувати визначення подальших кроків із залученими до реформи сторонами, зокрема з Європейським Союзом. Серед інших пріоритетів він назвав зміцнення системи встановлення кінцевих бенефіціарних власників і ширше використання інструментів фінмоніторингу для виявлення та запобігання податковим злочинам.

За підтримки МВФ завершено оцінювання діяльності Державної служби фінансового моніторингу України та розроблено план підвищення її ефективності. Він передбачає, зокрема, відкритий відбір керівництва на основі професійних якостей і посилення співпраці з правоохоронними органами.

У доповіді також відзначено прогрес у зміцненні систем звітності, аналітичних можливостей і доступу Держфінмоніторингу до інформації, зокрема до ключових державних реєстрів.

В оновленому меморандумі з МВФ Україна зобов’язалася уникати заходів, які можуть послабити систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Нацбанк має посилити нагляд, щоб банки застосовували посилену перевірку PEP пропорційно ризикам і відповідно до стандартів FATF.

До кінця грудня 2026 року Україна також планує посилити санкції за порушення вимог щодо бенефіціарної власності, а до кінця березня 2027 року – поглибити оперативну співпрацю Держфінмоніторингу, податкових і правоохоронних органів для виявлення податкових злочинів.

Як повідомлялося, 9 червня Верховна Рада ухвалила відповідні зміни у законі №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах, скасувавши довічне застосування посиленої перевірки колишніх PEP.

Тоді ж парламент розширив статус PEP на працівників, відповідальних за фінансовий моніторинг у банках із державною часткою понад 50%, а також на керівників структурних підрозділів центрального апарату НБУ.