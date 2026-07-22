Товарообіг з Азербайджаном зріс на 10% лише за рік і має великий потенціал росту, співпраця відкриває транзит з Центральною Азією – посол

Зростання товарообігу між Україною та Азербайджаном продовжує впевнене зростання після падіння у 2022 році, спричиненого повномасштабним вторгненням РФ в Україну, і розширення також співпраці відкриває для України ринки Центральної Азії та транзитні коридори, повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв.

"За останні два роки ми маємо стабільне зростання товарообігу між нашими країнами, яке зазнало стрімкого падіння в 2022 році через логістичні проблеми, пов’язані з повномасштабним російським вторгненням в Україну. Але в поточному році, за його перші п’ять місяців, у нас є зростання більш ніж на 10% товарообігу. Динаміка зберігається, і ми маємо значні перспективи для розширення взаємовигідної торгівлі між нашими країнами. Зокрема, збільшується експорт в Азербайджан української продукції", – сказав Гусєв в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в структурі українського експорту в Азербайджан йдеться, перш за все, про продукцію сільського господарства, а з Азербайджану Україна імпортує здебільшого добрива, нафту і нафтопродукти, а також різноманітне енергетичне обладнання, яке допомагає відновлювати енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену внаслідок російської агресії.

"Безумовно, потенціал двосторонньої торгівлі у нас великий, і ми всіляко підтримуємо ідеї та проєкти, які мають різні бізнес-асоціації. Зокрема, за останні два роки ми провели цілу низку форумів та заходів спільно з Торгово-промисловою палатою України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, Українським союзом промисловців і підприємців, CEO Club Ukraine, а також іншими бізнесовими об’єднаннями і організаціями, які зацікавлені в розширенні торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Азербайджаном", – сказав дипломат.

Посол наголосив на надзвичайній важливості того, що, розширюючи співпрацю з Азербайджаном, Україна розвиває транзитні транспортні коридори, які відкривають інші ринки Південного Кавказу та ринки Центральної Азії для українських товаровиробників.

"Водночас Україна отримує частину експортних і транзитних потоків, які з’єднують азійських товаровиробників з європейськими споживачами. Взагалі, розвиток транспортних коридорів, відновлення поромного сполучення між Україною і Південним Кавказом є одними зі стратегічних напрямів нашої співпраці. Розширення серединного коридору – це теж питання, яке поєднує Україну і регіон Південного Кавказу та Центральної Азії. І такі питання є надзвичайно важливими. Ми постійно працюємо над ними", – сказав Гусєв.

Він повідомив, що українські компанії, які активно працюють на азербайджанському ринку та постачають агропромислову продукцію "розглядають Азербайджан не лише як окремий ринок, але і як ворота на ринки країн Центральної Азії".

"Крім того, минулої осені, відбувся візит в Азербайджан міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, якого супроводжували представники, в тому числі, фармацевтичних компаній, представники закладів охорони здоров’я. Як результат, і в галузі фармацевтики у нас є цікаві напрацювання та перспективи для розширення співробітництва між Україною та Азербайджаном", – розповів посол.

Він зазначив, що минулого року вже відбулось кілька рейсів порому між Україною і Південним Кавказом. "Ми докладаємо значних зусиль для того, щоб транзитні транспортні коридори в Чорноморсько-Каспійському регіоні розвивались і приносили користь бізнесу України, а також країн Південного Кавказу і Центральної Азії", – додав Гусєв.