Атаки на портову інфраструктуру підвищують вартість логістики та впливають на закупівельні ціни зерна – "Нібулон"

Атаки на портову інфраструктуру та судна створюють додаткові ризики для українського експорту та призводять до зростання вартості логістики, що впливає на закупівельні ціни на зерно та прибутковість агровиробників, повідомив в коментарі "Інтерфакс-Україна" директор з логістики ТОВ СП "Нібулон" Сергій Калкутін.

"Подорожчання фрахту та зростання транспортних витрат зрештою відображаються на закупівельній ціні зерна, а отже, і на прибутковості агровиробництва. Фактично ці додаткові витрати лягають на плечі фермера, адже логістика є однією з ключових складових експортної собівартості", – зазначив він.

За словами Калкутіна, компанія вибудувала логістичну модель таким чином, щоб мінімізувати вплив безпекових ризиків. Наразі компанія використовує диверсифіковану систему експорту з альтернативними маршрутами, що дозволяє оперативно перерозподіляти вантажопотоки та підтримувати безперервність поставок.

"Ми продовжуємо активно закуповувати зерно через власну мережу елеваторів і пропонуємо агровиробникам гнучкі моделі співпраці: продаж продукції за поточними ринковими цінами або її зберігання з можливістю реалізувати зерно пізніше, коли ринкова кон’юнктура буде більш сприятливою", – повідомив Калкутін.

Він додав, що така гнучкість є одним із ключових інструментів підтримки агровиробників в умовах високої волатильності ринку.

Як повідомлялося, ТОВ СП "Нібулон" уклав довгостроковий контракт із румунською компанією TTS (Transport Trade Services) S.A., одним із найбільших операторів річкової логістики в Європі, на виконання міжнародних перевезень Нижнім Дунаєм.

ТОВ СП "Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію у понад 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції. Після початку війни компанія була змушена перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва. Крім 23 елеваторних комплексів "Нібулон" має власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі. У воєнний час цей флот продовжує здійснювати річкові перевезення.

Компанія також активно розвиває власний підрозділ гуманітарного розмінування для відновлення безпеки на орендованих землях та допомоги агросектору України. "Нібулон" є сертифікованим оператором протимінної діяльності.