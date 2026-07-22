Високий попит на паркомісця стимулює девелоперів збільшувати їх кількість у житлових проєктах

Високий попит на паркомісця стимулює девелоперів збільшувати їхню кількість у житлових проєктах в тому числі в категоріях "комфорт", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" українські забудовники.

"Ми бачимо стабільне зростання попиту на паркінги, особливо після 2022 року, коли підземний паркінг почав виконувати не лише функцію зберігання авто, а й додаткового безпечного простору для мешканців. Тому у нових проєктах та чергах будівництва компанія поступово збільшує кількість підземних машиномісць, наскільки це дозволяють містобудівні умови та економіка проєкту", – розповіли в пресслужбі Alliance Novobud.

Хоча європейські тренди рухаються в напрямку зменшення кількості паркомісць в нових житлових комплексах та переходу на громадський транспорт або велосипеди, українські покупці сприймають наявність паркінгу як невід’ємну частину комфорту та безпеки під час повітряних тривог, зазначив керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль

"В останні роки ми дійсно корегуємо проєкти у бік збільшення кількості місць, оскільки рівень автомобілізації зростає, а покупці стали значно чутливішими до наявності паркінгу як частини комфорту та безпеки під час повітряних атак. В середньому ми орієнтуємося на показник 0,7-1,0 місце на квартиру в проєктах комфорт-класу. Для бізнес- та преміум-класу співвідношення може бути ще вищим", – зазначив він.

За словами комерційної директорки девелоперської компанії "Інтергал-Буд" Олени Рижової, збільшення кількість паркомісць у житлових комплексах пов’язане також зі зміною підходів до організації простору.

"Ми поступово відмовляємось від практики "автомобілів під вікнами" на користь більш безпечного та функціонального внутрішнього дворового простору, якісного благоустрою та зон відпочинку. Якщо раніше акцент часто робився на відкритих гостьових стоянках, то зараз пріоритет за підземними або багаторівневими наземними паркінгами особливо у великих квартальних проєктах", – пояснила вона.

За даними "Інтергал-Буд", у середньому показник забезпеченості паркомісцями у проєктах девелопера становить близько 0,6 машиномісць на квартиру, а в проєктах бізнес- та преміум-сегменту цей показник дорівнює 0,8-1,5:1.

Як зазначили у пресслужбі компанії Greenville, девелопер має ретельно розрахувати необхідну кількість паркомісць на етапі проєктування. У київських проєктах забудовника коефіцієнт кількості машиномісць на підземних паркінгах у співвідношенні до кількості квартир становить 0,85:1.

"Будь-який девелопер зацікавлений, щоб не було дефіциту паркомісць, тому що це призведе до автомобільного колапсу. З іншого боку він намагається уникнути профіциту, тому що надлишок навряд чи буде проданий і це негативно вплине на економіку проекту", – повідомив девелопер.

Згідно з інформацією KAN Development, забезпеченість машиномісцями в житлових комплексах компанії становить у середньому 0,5 місця на квартиру. При цьому девелопер має змогу коригувати їхню кількість у наступних чергах згідно з попитом покупців.

"Перевага великих системних проєктів полягає саме в тому, що вони дають змогу коригувати параметри в процесі будівництва – гнучко реагувати на те, що відбувається в конкретному ЖК, у місті, у країні. Паркінг — один із тих елементів, де ця гнучкість особливо важлива. Компанія уважно відстежує, як змінюються потреби мешканців, і послідовно нарощує паркувальну інфраструктуру відповідно до реального попиту", – зазначили у пресслужбі девелоперської компанії.

За даними компанії PGD, співвідношення паркомісць до кількості квартир також залежить від черги реалізації проєкту. Так, у столичному проєкті TRIIINITY реалізується підземний паркінг і наразі передбачено 588 паркомісць на 409 квартир – показник становить 1,4:1.

Проєкт BELLEVIE в Києві передбачає підземний паркінг з 964 паркомісцями на 1770 квартир, при цьому за розширення території комплексу збільшиться і місткість паркінгу, пояснили агентству в компанії PGD.

Масштаб і локація житлових комплексів також впливають на співвідношення кількості паркомісць до квартир та дозволяють коригувати показник з урахування фактичної поведінки покупців, зазначили у пресслужбі City One Development.

"На прикладі нашого флагманського проєкту "Новопечерські Липки", що займає понад 25 га у центрі столиці, можна простежити еволюцію підходів до співвідношення квартир і паркомісць. У перших чергах будівництва цей показник сягав 1,3 машиномісця на квартиру, однак із часом сформувався більш збалансований підхід. У сьомій та восьмій чергах співвідношення становить близько 0,8:1", – розповіли в компанії.

При цьому у проєктах меншої площі забудови менше можливостей для балансування, тому важливо уважніше прораховувати баланс квартир і паркомісць ще на етапі концепції проєкту, підкреслив City One Development.

У львівських проєктах девелопера "РІЕЛ" дотримуються нормативних показників кількості паркомісць до квартир в залежності від кількості кімнат. Як повідомила координаторка відділів продажу "РІЕЛ" у Львові Алла Чіпак, для трикімнатних квартир показник становить 1, двокімнатних – 0,8, однокімнатних – 0,5.

За даними одеського девелопера Stikon, середній коефіцієнт забезпеченості машиномісцями в проєктах становить в середньому 0,2, в окремих проєктах – 0,6 паркомісць на квартиру. За словами керівника напряму інжинірингу Stikon Олексія Крючкова, для житла комфорт-класу очікування покупців щодо забезпеченості паркомісцями починаються приблизно з 0,3 машиномісця на квартиру та можуть сягати 0,8 у сегменті "комфорт+".

"На стадії проєктування ми завжди прагнемо закласти максимально можливу кількість машиномісць у межах конкретної ділянки. Водночас девелопмент завжди є балансом між очікуваннями ринку, нормативами, геологією ділянки, конструктивом, конфігурацією території, наявністю загальнодоступних паркомісць поруч і економікою проєкту", – зазначив він.

Як пояснили в пресслужбі "Ковальська Нерухомість", основними обмеженнями для реалізації великих підземних паркінгів можуть бути особливості ґрунтів, як-от високий рівень ґрунтових вод, щільність забудови та суттєве здорожчання будівництва при заглибленні паркінгу на рівнях "мінус" 2 чи "мінус" 3.

"Попит на паркінги стабільно зростає, тому ми постійно аналізуємо можливість збільшення кількості місць. Кількість машиномісць безпосередньо залежить від класу житлового комплексу, локації, щільності забудови та технічних можливостей. У середньому коефіцієнт забезпеченості становить близько 0,5 машиномісця на одну квартиру для комфорт-класу та 1-1,5 машиномісця – для бізнес-класу, що значно перевищує мінімальні вимоги ДБН", – повідомили в компанії.

За словами СЕО Sigma+ Анни Лаєвської, зростання попиту на паркомісця вплинуло на підхід до технічних завдань для проєктантів.

"Якщо раніше ми визначали переважно квартирографію та бажані площі, то зараз у технічному завданні також окремо фіксуємо необхідну кількість паркомісць та їх функціональні особливості, які мають бути враховані в проєкті", – розповіла вона.

Лаєвська підкреслила, що зміна кількості паркомісць у проєктах, які вже пройшли експертизу та отримали дозвіл на будівництво, потребує проходження всіх погоджувальних етапів та змін в конструктиві комплексів. Це може суттєво вплинути на пролонгацію строків введення об’єктів в експлуатацію, зазначила експертка.