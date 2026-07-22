Азербайджан зацікавлений у спільному з Україною виробництві енергообладнання, с/г продукції та участі у відновленні – посол

Азербайджанські компанії вже беруть участь у відновленні України внаслідок російських обстрілів та зацікавлені у розвитку співпраці в цій сфері, а також у сферах енергетики, видобутку, логістики, агропромислового комплексу, а також цифрових технологій, повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв.

"Найбільший інтерес азербайджанського бізнесу сьогодні зосереджений у таких секторах: енергетика, корисні копалини, видобувна галузь та відновлення критичної інфраструктури; інфраструктура, будівництво та міське відновлення; агропромисловий комплекс і переробка; логістика та транспорт; цифрові технології та телекомунікації", – сказав Гусєв в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що Азербайджан уже має досвід допомоги Україні після російських атак на енергосистему, зокрема через передачу трансформаторів, генераторів та іншого обладнання, і назвав перспективним спільне українсько-азербайджанське виробництво енергетичного обладнання. "Наступним логічним кроком може стати участь азербайджанських компаній не лише у терміновому ремонті, а й у спільному виробництві енергообладнання, а також модернізації української енергетики: будівництві нових об’єктів, розвитку розподіленої генерації, енергоефективності та відновлюваної енергетики. Ми такий діалог вже ведемо з нашими азербайджанськими партнерами", – розповів дипломат.

Він також відзначив великий та успішний досвід Азербайджану у відновленні та розвитку інфраструктури, будівництва та відбудови міст на прикладі Карабаху, який є цікавим і для України попри більші масштаби.

"Інтерес азербайджанських компаній до участі у відновленні України є, і Азербайджан вже суттєво допомагає відновлювати місто Ірпінь, яке було звільнено з російської окупації. Зокрема, завдячуючи азербайджанській допомозі та підтримці з боку компанії Сокар було відновлено поліклініку та Ірпінський гуманітарний ліцей "Лінгвіст", який носить ім’я академіка Заріфи Алієвої. Ведеться спільна робота над реалізацією чотирьох нових соціальних проєктів для ірпінської громади", – розповів Гусєв.

В аграрній сфері, за його словами, перспективними можуть бути спільні підприємства на напрямах переробки зернових та олійних культур, виробництві харчової продукції, логістики аграрного експорту, зрошення та агротехнологій.

"У логістично-транспортній сфері, з огляду на активний розвиток Серединного коридору, азербайджанські компанії зацікавлені у розширенні транспортних можливостей між Європою, Кавказом і Центральною Азією. Україна має стати важливою ланкою цього маршруту після відновлення повноцінної роботи чорноморської логістики", – наголосив посол.

Перспективними для співпраці, за словами дипломата, є також сфера цифрових технологій і телекомунікації. Гусєв навів успішний приклад компанії NEQSOL Holding і розвиток Vodafone Україна.

"Загалом я б охарактеризував ситуацію так: азербайджанський бізнес розглядає Україну не лише як нові можливості під час відбудови, а як довгострокового економічного стратегічного партнера", – резюмував Гусєв.