Держпродспоживслужба в І півріччі застосувала санкції за порушення рекламного законодавства на суму близько 3,3 млн грн

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) за результатами державного контролю вимог закону "Про рекламу" в січні-червні 2026 року виявила 1 075 порушень і застосувала адміністративно-господарські санкції на загальну суму близько 3,3 млн грн, повідомила пресслужба відомства.

"Спеціальні вимоги до реклами встановлені для тих категорій товарів, які мають підвищений вплив на здоров’я, безпеку та права споживачів. Контроль за їх дотриманням дозволяє своєчасно припиняти порушення, захищати громадян від недобросовісної реклами та забезпечувати рівні правила для всіх учасників ринку", – цитує пресслужба заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Крейтора.

У сфері реклами тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та пов’язаної продукції виявлено 305 порушень, прийнято 21 рішення про зупинення реклами, 289 рішень про накладення штрафів на суму 1,143 млн грн, з яких вже сплачено 838 тис. грн.

У сфері реклами із застосуванням недержавної мови виявлено 297 порушень, прийнято 6 рішень про зупинення реклами, 290 рішень про накладення штрафів на суму 714,0 тис. грн, з яких вже сплачено 468,1 тис. грн.

У сфері реклами алкогольних напоїв та торговельних марок, під якими вони випускаються виявлено 227 порушень, прийнято 3 рішення про зупинення реклами, 211 рішень про накладення штрафів на суму 628,0 тис. грн, з яких вже сплачено 500,2 тис. грн.

У сфері реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації виявлено 165 порушень, прийнято 10 рішень про зупинення реклами, 162 рішення про накладення штрафів на суму 550,0 тис. грн, з яких вже сплачено 410,7 тис. грн.

Також було виявлено 70 порушень за ознакою дискримінаційної реклами за ознакою статі. Прийнято 7 рішень про зупинення реклами, 63 рішення про накладення штрафів на суму 245,2 тис. грн.

У сфері реклами дитячого харчування було зафіксовано 10 порушень, прийнято 8 рішень про накладення штрафів на суму 16,9 тис. грн.

Реклама об’єктів будівництва – 1 порушення, за яке прийнято рішення про накладення штрафу.