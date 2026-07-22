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Економіка

Українські фермери отримали понад 137 млн грн держпідтримки на утримання кіз і овець

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Українські фермери отримали понад 137 млн грн держпідтримки на утримання кіз і овець
Фото: Pixabay

Українські фермери отримали понад 137 млн грн державної допомоги на утримання маточного поголів’я кіз та овець в межах другої частини першого етапу програми підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, в липні через Український державний фонд підтримки фермерських господарств кошти отримали 536 фермерських господарств та інших сільгоспвиробників.

Підтримка надається виробникам, які утримують від 5 до 500 голів маточного поголів’я кіз та/або овець. Розмір бюджетної дотації становить 2 тис. грн на одну голову.

Міністерство зазначило, що надані кошти мають допомогти агровиробникам зберегти поголів’я, підтримати економічну активність у сільських громадах та сприяти відновленню вівчарства і козівництва, поголів’я яких, за даними відомства, порівняно з довоєнним періодом скоротилося майже на 30%.

Програма фінансується в межах проєкту Світового банку ARISE, спрямованого на відновлення агросектору України.

Заявку можна подати через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Як повідомлялося, в лютому через Державний аграрний реєстр (ДАР) за два дні агровиробники подали 1621 заявку на отримання дотації на утримання кіз та овець на загальну суму 203,6 млн грн.

У червні в межах першого етапу програми розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції фермери отримали понад 93 млн грн державної підтримки на утримання маточного поголів’я кіз та овець.

#держпідтримка #фермери
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