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Економіка

БЕБ, ДПС та МВС об'єднали бази даних для детінізації ринку автоімпорту

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БЕБ, ДПС та МВС об'єднали бази даних для детінізації ринку автоімпорту

Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державна податкова служба (ДПС) та Головний сервісний центр МВС об’єднали свої бази даних для ліквідації тіньових схем та ухиляння від сплати податків при ввезенні та продажі автомобілів, повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

"Новий аналітичний інструмент показує весь шлях автомобіля – від імпорту і до кінцевого власника. Там, де схема раніше ховалася між базами, тепер працює аналітика", – написав він у телеграм-каналі.

Цивінський зазначив, що раніше автомобіль перетинав кордон і згодом завдяки "сліпим зонам" з’являвся у базах даних державних органів у різних статусах.

"У кожного імпортованого в Україну автомобіля є біографія. Кордон. Митниця. Реєстрація. Податки. Продаж. Роками ця біографія писалася з пропусками. Податкова бачила його як товар на складі імпортера, а сервісний центр МВС – у нового власника. У цих пропусках жили схеми: занижена митна вартість, фіктивні власники, маніпуляції з податковим кредитом. Сьогодні таких пропусків в державних базах стало менше", – зазначив він.

За його словами, наступним кроком стане обов’язкове зазначення VIN-коду автомобіля у податковій накладній.

"Після цього "переписати біографію" авто стане практично неможливо", – написав Цивінський.

Він висловив переконання, що справжня детінізація починається не там, де держава наздоганяє злочин, а там, де випереджає його.

"Можна розслідувати наслідки схем. А можна зробити так, щоб схемі не було де народитися. Ми в БЕБ робимо і перше, і друге. Але саме друге змінює правила гри назавжди", – зазначив директор БЕБ.

#беб #автоімпорт #дпс #бази #мвс
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