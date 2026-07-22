Мінінфраструктури залучає EUR1,5 млн гранту від ЄС для подальшого впровадження Морського єдиного вікна

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України повідомило про залучення гранту від Європейського Союзу у розмірі EUR1,5 млн для нового етапу впровадження цифрової системи Морського єдиного вікна (Maritime National Single Window).

"Це важливий крок для цифровізації морської галузі, спрощення процедур заходу суден до українських портів та виконання наших євроінтеграційних зобов’язань", - цитуються у релізі слова міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника в середу.

В міністерстві наголосили, що новий етап проєкту буде реалізовуватися в 2027-2028 рр. за підтримки Європейської Комісії через Європейське агентство з безпеки на морі (EMSA).

Зазначається, що в межах проєкту здійснюватиметься підготовка законодавчої бази для запуску відповідної системи, буде визначено модель її управління та проаналізовано подальшу можливість інтеграції чинних цифрових рішень, зокрема системи DocPort.

Серед іншого, передбачається розробка національного словника даних та дорожньої карти впровадження.

У міністерстві нагадали, що морське єдине вікно надасть можливість судноплавним компаніям і морським агентам подавати всю необхідну інформацію про суднозаходи через єдиний електронний портал.

"Це ще один важливий крок на шляху цифровізації транспортної галузі, модернізації українських портів та виконання євроінтеграційних зобов’язань України", - йдеться у відомстві.