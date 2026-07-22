Україна до грудня-2026 напрацює нові правила боротьби з ухиленням від оподаткування для ФОП

Міжнародний валютний фонд (МВФ) включив до програми розширеного фінансування EFF новий структурний маяк із терміном виконання до кінця грудня 2026 року, що передбачає подання до Верховної Ради конкретних правил боротьби з ухиленням від оподаткування для спрощеної системи.

Згідно з оновленим меморандумом EFF, нове законодавство має розв’язати проблеми штучного поділу бізнесу для збереження пільгових лімітів, маніпулятивного перемикання між податковими режимами та використання спрощеної системи для приховування реальних трудових відносин і уникнення сплати зарплатних податків та ЄСВ.

Паралельно експерти МВФ рекомендували переглянути проєкт нового Трудового кодексу в частині визначення зайнятості, зазначаючи, що вимога виконання щонайменше п’яти з восьми критеріїв для встановлення трудових відносин створює надмірний тягар доведення для контролюючих органів, тоді як достатньою є відповідність трьом критеріям.

Згідно з меморандумом, детінізація вимагає додаткових ресурсів для всіх податкових органів, тому після призначення у квітні 2026 року нового керівника Держмитслужби (ДМС) уряд повинен забезпечити наявність достатніх коштів для повторної атестації всіх посадовців митниці, яку заплановано розпочати в середині 2026 року. Також бюджет на 2027 рік має передбачити достатні асигнування ДМС, Державній податковій службі (ДПС) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) для покращення їхньої здатності наймати та утримувати кваліфікований персонал.

У документі влада наголосила на складнощах ухвалення законодавства в парламенті, але зауважила, що залишається відданою скасуванню пільги з ПДВ для ФОП з огляду на її важливість для боротьби з тіньовою економікою, мобілізації доходів, вступу до ЄС та залучення донорської підтримки. Хоча влада вважає вдосконалення податкового адміністрування надзвичайно важливим, вона вбачає більші ризики, ніж персонал фонду, адже адміністративні реформи можуть призвести до втрат доходів, якщо їх не планувати та не впроваджувати ретельно.

Як повідомлялося, Рада виконавчих директорів МВФ в ніч на вівторок схвалила перший перегляд 4-річної Програми EFF для України, що дозволяє негайно виплатити близько $690 млн другого траншу, але звернула увагу на невиконання кількох критеріїв ефективності та застерегла від відступу від реформ. З урахуванням першого траншу загальні виплати за програмою загальною вартістю $8,1 млрд, яка була затверджена наприкінці лютого цього року, складуть близько $2,2 млрд.

Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в рамках програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за результатами першого її перегляду також містить сім нових структурних маяків, шість з яких фіскальні.