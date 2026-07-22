Уряд розглядає варіант заміни 5% військового збору після війни податком на відбудову – Меморандум з МВФ

Відбудова після війни потребуватиме значних ресурсів, тож уряд України розглядає різні варіанти збереження доходів бюджету після завершення дії військового податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%, який стягуватиметься ще три роки після скасування воєнного стану, йдеться у оновленому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом по програмі розширеного фінансування EFF.

"Ми забезпечимо, щоб доходи не зменшилися після закінчення терміну дії цього заходу. Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є запровадження податку на відбудову (reconstruction tax) замість військового податку, який ми включимо до законодавства, що регулює перехідний період після скасування воєнного стану", – зазначено у документі української сторони.

Зі свого боку МВФ привітав подібні плани. Фонд зазначив, що у довгостроковій перспективі український уряд, як і раніше, прагне досягти первинного бюджетного профіциту в діапазоні 0,2-0,4% ВВП, щоб сприяти відновленню фіскальної та боргової стійкості.

"Реалізація цього фіскального шляху вимагатиме від влади продовження впровадження заходів мобілізації внутрішніх доходів для забезпечення стабільних податкових надходжень у середньостроковій перспективі. Зокрема, владі, ймовірно, доведеться проактивно розглянути пункт про припинення дії 5% ставки військового податку, який, згідно із законодавством, прийнятим у квітні, має втратити чинність через три роки після закінчення воєнного стану", – зазначив МВФ.

Він уточнив, що у варіанті заміни його податком на відбудову, останній буде калібровано в перехідному законодавстві після закінчення війни.

"Що стосується видатків, то витрати повинні будуть змінюватися відповідно до нормалізації витрат на оборону та виміряних асигнувань на відновлення, реконструкцію та інші пріоритети. Це допоможе забезпечити узгодженість планів витрат з відновленням фіскальної та боргової стійкості, а також доступність фінансування на відповідних умовах", – вважає Фонд.

Як повідомляла Державна податкова служба, у січні – червні 2026 року до державного бюджету надійшло 94,2 млрд грн військового збору, що на 19,2 млрд грн, або на 25,6%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ставку військового збору для фізичних осіб підняли з 1,5% до 5% з 1 грудня 2024 року.