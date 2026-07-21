Логістичний бізнес впроваджує зміни у свої операційні процеси з огляду на безпекові виклики

Міжнародний та український бізнес впроваджує зміни у свої операційні процеси з огляду на безпекові ризики, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" експертка з питань логістики в Meest China Тетяна Лис.

"Ракетні удари, які останнім часом спрямовані, у тому числі, на логістичну інфраструктуру, сильно впливають на стабільність маршрутів, прогнозованість термінів доставки, безпеку вантажів та безперервність операцій. Міжнародний та український бізнес впроваджує зміни у свої операційні процеси аби залишитись в безпеці", – констатувала Лис.

Серед найпоширеніших напрямків вона назвала диверсифікацію логістичних маршрутів, створення резервних складів у країнах ЄС, перегляд підходів до управління запасами та складською логістикою (розподіл продукції на декілька складів, аби у разі пошкодження одного з них не втратити весь товар).

Ще одна тенденція – скорочення часу перебування товарів на складах.

"Бізнес прагне організовувати логістику таким чином, щоб вантажі після надходження якнайшвидше передавалися кінцевим отримувачам. Це дозволяє не лише прискорити поставки, а й суттєво знизити ризики, пов’язані зі зберіганням товарів в умовах постійної загрози обстрілів. У Meest China до початку повномасштабного вторгнення 40% комерційних вантажів відвантажувались день-в-день після прибуття на проміжний склад. Зараз цей показник зріс до 70-75%, а до кінця року ми прагнемо збільшити його до більш ніж 90%", – повідомила Лис.

Важливим напрямком є й збільшення страхового покриття, включаючи воєнні ризики (у тому числі укладання додаткових угод, що зобов’язують логістичного оператора компенсувати вартість втраченого товару у разі настання страхового випадку).

"Нещодавно Кабмін вийшов з ініціативою для підприємців щодо часткового покриття страхування військових ризиків в рамках бюджету 3 млн грн (згідно змін від 8 липня 2026 року у постанову Кабміну №1541 від 28 листопада 2025 року). Наразі ми вивчаємо цю пропозицію і шляхи її імплементування для наших клієнтів. Додатково, варто пам’ятати, що військові ризики були і є частиною форс-мажорних обставин у загальноприйнятому розумінні, тому система відшкодувань точно не буде простою (т.ч. це робота з виключеннями). В будь-якому випадку, ми, як логісти, знаходимось в одному човні з нашими клієнтами, та повністю розуміємо потреби у захисті ризиків їх і нашого бізнесу, працюємо над цим", – зазначила Лис.

У цілому загострення ситуації з повітряними ударами рф для логістичних операторів означає необхідність бути максимально гнучкими.

"Клієнти сьогодні очікують не лише перевезення вантажу, а й швидкого інформування, альтернативних маршрутів, прозорого трекінгу, консультацій щодо мінімізації ризиків та готовності оперативно реагувати на будь-які зміни", – зазначила Лис.

Вона підкреслила, що попри безпекові виклики, Україна залишається важливою частиною міжнародних ланцюгів постачання.

"Тому ключовою конкурентною перевагою стає не відсутність ризиків, а здатність логістичної компанії ефективно ними управляти, пропонувати клієнтам рішення, що забезпечують безперервність поставок та стабільний сервіс навіть у найскладніших умовах", – резюмувала експертка.