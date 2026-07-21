Кожен четвертий старт продажів на первинному ринку столиці припадає на Дарницький район – дослідження

Найбільша у 2025 році кількість стартів продажів нових житлових комплексів та нових черг у вже реалізованих проєктах (27%), припала на Дарницький район, повідомив керівник відділу аналітики компанії "Інтергал-Буд" Дмитро Ізмайлов.

"Повномасштабна війна змінила критерії вибору житла та фактично перекроїла карту первинного ринку Києва. Якщо раніше покупці орієнтувалися насамперед на престижність району та близькість до центру, то сьогодні визначальними стали транспортна доступність, автономність будинку, укриття та сформована інфраструктура", – зазначив Ізмайлов.

Аналітики компанії "Інтергал-Буд" дослідили за 2021-2025 роки старти продажів нових житлових комплексів та нових черг існуючих проєктів, структуру попиту на первинному ринку столиці, транспортну доступність та тенденції розвитку районів Києва.

Якщо до 2022 року найбільша девелоперська активність була більш рівномірно розподілена між центральними та правобережними районами столиці, то у 2025 році найбільша кількість, 27%, стартів продажів нових житлових комплексів та нових черг у вже реалізованих проєктах припала на Дарницький район. Другим став Голосіївський район із 19%, далі – Оболонський 13%, Шевченківський – 11%, Святошинський – 9%, ще близько 20% стартів припало на решту районів столиці.

Загалом найбільша концентрація нового житла біля метро сьогодні спостерігається у східних та південно-східних районах столиці. Лідером за концентрацією житла у пішій доступності від метро також є Дарницький район, де в радіусі 15 хвилин від станцій розташовано приблизно 70-74 тис. квартир. Друге місце посідає Голосіївський район (53-57 тис. квартир), третє – Оболонський (40-42 тис. квартир). До районів із високою концентрацією житла біля метро також належать Шевченківський (45-48 тис. квартир) та Святошинський (33-35 тис. квартир).

Така структура пропозиції свідчить, що девелоперська активність дедалі більше зміщується до локацій із потенціалом комплексного розвитку, відображаючи зміну купівельних пріоритетів.

Найдорожчим районом столиці залишається Печерськ із середньою ціною близько $2,6 тис. за квадратний метр, найбільшу девелоперську активність демонструють райони із середнім ціновим сегментом. Зокрема, у Голосіївському районі середня вартість квадратного метра становить близько $1,3 тис., в Оболонському – $1,2 тис., у Дарницькому – близько $1 тис.

"Показово, що найдорожчий район Києва сьогодні вже не є центром нового будівництва, хоча середня вартість житла на Печерську майже у 2,5 раза перевищує показники Дарницького району. Однак саме Дарниця сьогодні концентрує найбільший обсяг нової пропозиції на первинному ринку", – зазначає Ізмайлов.

За даними внутрішньої CRM-аналітики "Інтергал-Буд", під час вибору квартири покупці насамперед звертають увагу на вартість житла, транспортну доступність (передусім близькість до метро), укриттів, автономних систем живлення будинку, можливість швидко дістатися роботи навіть під час повітряних тривог, а також сформовану соціальну інфраструктуру: школи, дитячі садки, медичні заклади та супермаркети.

"Ми спостерігаємо появу нової карти житлового Києва. Якщо раніше покупець обирав між правим і лівим берегом або між центром і спальними районами, то сьогодні він обирає конкретний мікрорайон. Перемагають локації, які вже зараз можуть запропонувати пішу доступність до метро, автономність, укриття та сформовану інфраструктуру. Саме вони визначатимуть розвиток первинного ринку столиці у найближчі роки", – резюмував Ізмайлов.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі – 107 житлових проєктів. У 2025 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію близько 195 тис. кв. м нерухомості, з них 108,9 тис. кв. м житла (1702 квартири) та 38,5 тис. кв. м комерційної нерухомості (включно з коморами та паркінгами).